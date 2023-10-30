İstanbul Havalimanı 5 yaşında! 242 milyon 371 bin yolcuya hizmet verdi

29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla birlikte hizmete alınışının 5'inci yaşını da kutladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, dünya havacılığının lideri İstanbul Havalimanı'nın 5 yaşında olduğunu belirterek, "29 Ekim 2018'den bu yana 242 milyon 371 bin 576 yolcuya hizmet verildi. 1 milyon 640 bin 977 uçak trafiği gerçekleşti.