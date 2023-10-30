Brent petrol 89 dolar altına düştü akaryakıta indirim! 30 Ekim 2023 motorin, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir! Shell, Opet, BP...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,33 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 89,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 88,33 dolar oldu. Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Peki motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir: LPG, Mazot (Motorin), Benzin! Shell, Opet, BP, Aytemiz güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİN İNDİRİMİ KAPIDA!
Brent petrol 30 Ekim 2023 itibariyle kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 88,33 dolar oldu. Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petroldeki düşüş sonrası mazota indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mazot fiyatı 30 Ekim gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4'lük düşüş ile 1 lira 57 kuruş gerileyecek.
Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılan motorin fiyatının 37,95 TL'ye gerilemesi bekleniyor.
Ankara'da 40,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 38,58 TL'den satılması bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 EKİM 2023
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 35,02 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,52TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL