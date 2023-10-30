Brent petrol 89 dolar altına düştü akaryakıta indirim! 30 Ekim 2023 motorin, benzin, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir! Shell, Opet, BP...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,33 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 89,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 88,33 dolar oldu. Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Peki motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir: LPG, Mazot (Motorin), Benzin! Shell, Opet, BP, Aytemiz güncel akaryakıt fiyatları...