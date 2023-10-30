Borsaya koştuk! BIST 100 endeksinin yüzde 2.61 arttığı 1 haftada 499 bin 581 kişi arttı

Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi tam gaz sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; 20 Ekim'de 8 milyon 98 bin 694 kişi olan yatırımcı sayısı, 27 Ekim'de 8 milyon 598 bin 275'e çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcı sayısı BIST 100 endeksi nin yüzde 2.61 arttığı 1 haftada 499 bin 581 kişi arttı.





1 YILDA % 203 ARTTI

Yılbaşından bu yana da yatırımcı sayısında yaklaşık 4 milyon 803 bin kişilik artış kaydedildi. Yatırımcı sayısı son 1 yılda ise 5 milyon 764 bin kişi arttı. 28 Ekim 2022'de 2 milyon 833 bin 890 olan yatırımcı sayısında yüzde 203.4'lük artış yaşandı.



HALKA ARZ ETKİSİ

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artışta bu yıl gerçekleşen halka arzların etkisi büyük oldu. Bu yıl 43 şirket halka arz gerçekleştirdi. Söz konusu halka arzların büyüklüğü 61.6 milyar lira olurken, gelen talep ise 497 milyara ulaştı. 2021 yılında 52 şirketin 21.6 milyar liralık halka arzına 131.4 milyar lira talep gelmişti. 2022'de ise 40 şirket halka arza edilmiş, 15.8 milyar liralık halka arza gelen talep 123.3 milyar lirayı bulmuştu.



GRAM ALTIN 1.808 LİRAYI GÖRDÜ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı ortalama yüzde 2.61 kazançla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0.34 değer kazancıyla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0.32 kazançla 12.073 liraya yükseldi. Gram altın Cuma günü sabah saatlerinde 1.808 lirayla tarihi zirvesini gördü.



