Yeni emeklilik sistemi tepeden tırnağa şekillendi! 3600-4800-7200 primle yeni hesap çıkarıldı

Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olabilir. Ancak unutmayın ki bu seçeneği değerlendirebilmek için erken yaşta sigortalı olmanız gerekmektedir.

Erkekler İçin Emeklilik Tablosu Emeklilik hakkı, ilk sigortalılık tarihinize bağlı olarak değişebilir. Özellikle erkekler için emeklilik tablosu, sigortalılık tarihine göre belirlenen yaş ve prim günü şartlarını içerir. Örneğin, 9 Eylül 1976'dan önce ilk defa sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Daha sonraki dönemlerde sigortalı olanlar için ise emeklilik hakkı kazanmak için 10 yıl, yani 3600 gün prim ödeme şartı aranır. Ancak aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da vardır. Daha sonradan sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.