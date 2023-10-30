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Yeni emeklilik sistemi tepeden tırnağa şekillendi! 3600-4800-7200 primle yeni hesap çıkarıldı

Emeklilik bir çalışanın iş hayatının sonunda hak ettiği dinlenme dönemini temsil ediyor. Emeklilik yaşını, hizmet süresini ve prim ödemelerini kapsayan belirli şartlar emekli olmak isteyenler için önemli bir kilometre taşı oluyor. Bu süreçte mevcut tablo bu şartların netleştirilmesine yardımcı olan kritik bir rehber oluyor. Yayımlanan tablo sadece yaşı belirlemekle kalmıyor aynı zamanda bir kişinin beklemesi gereken süreyi ve hak edeceği aylığı hesaplamak için de kullanılıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 08:48 Güncelleme 30 Ekim 2023, 08:48
Yeni emeklilik sistemi tepeden tırnağa şekillendi! 3600-4800-7200 primle yeni hesap çıkarıldı

Emeklilik tablosu her ülkede farklılık gösteren karmaşık bir sistem olan sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen özel kriterlere dayanıyor. Ancak bu hak, sıkı ve özgül şartlarla belirleniyor. Ülkeden ülkeye değişen sosyal güvenlik sistemleri emeklilik için gereken yaş, hizmet süresi ve prim ödeme şartlarını farklı şekillerde düzenliyor.

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Son yıllarda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile başlayan bir süreç, ev hanımları ve küçük esnaf için prim sürelerinin düşürülme çalışmasıyla devam etmektedir. Bu değişiklikler, emeklilik yaşının ve prim sürelerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Emeklilik hakkı kazanmak için prim günleriniz yeterli olmayabilir, ancak yaşınız nedeniyle bu süreyi tamamlama şansınız da olmayabilir. Bu durumda, "yaştan emeklilik" seçeneği devreye girebilir. Yaştan emeklilik, daha düşük prim ödemeleriyle emekli olma fırsatı sunar.

Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olabilir. Ancak unutmayın ki bu seçeneği değerlendirebilmek için erken yaşta sigortalı olmanız gerekmektedir.

Erkekler İçin Emeklilik Tablosu

Emeklilik hakkı, ilk sigortalılık tarihinize bağlı olarak değişebilir. Özellikle erkekler için emeklilik tablosu, sigortalılık tarihine göre belirlenen yaş ve prim günü şartlarını içerir. Örneğin, 9 Eylül 1976'dan önce ilk defa sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Daha sonraki dönemlerde sigortalı olanlar için ise emeklilik hakkı kazanmak için 10 yıl, yani 3600 gün prim ödeme şartı aranır. Ancak aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da vardır. Daha sonradan sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu

Kadınlar için emeklilik hakkı kazanma şartları da erkeklerden farklılık gösterir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk defa sigortalı olan kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Daha sonraki dönemlerde sigortalı olan kadınlar için ise yaştan emeklilik için 3600 gün prim yeterli olmayabilir. Bu durumda, 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurma şartı aranır. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları, kişinin sigortalılık tarihine ve cinsiyetine göre değişebilir.

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