Marketlerden o ürünleri almak isteyen stok yapsın! Artık satılamayacak: A101, BİM, ŞOK, Migros, Mopaş...

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik" ile nar ekşisi ürünlerine önemli düzenlemeler getirdi. Bu yeni düzenlemeler kapsamında, nar ekşisi ürünlerinin üretiminde yalnızca nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılacak, herhangi bir başka gıda maddesi eklenmesine izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapan Yönetmelik" olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu düzenleme doğrultusunda, nar ekşisi veya nar aroması etiketi taşıyan ürünler, nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında herhangi bir gıda maddesi eklenmeden üretilecek.