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Marketlerden o ürünleri almak isteyen stok yapsın! Artık satılamayacak: A101, BİM, ŞOK, Migros, Mopaş...

Gıda yönetmeliği ve denetimleri kapsamında Türkiye'de nar aroması içeren ürünlerin satışına yeni kontrol şartları getirildi. Bu gelişme, nar ekşisi veya nar aroması etiketi taşıyan ürünlerin satışını etkileyecek. Türkiye'deki gıda yönetmelikleri, tüketicilerin güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak güncellenir. Bu bağlamda, nar aroması veya nar ekşisi içeren ürünler, daha sıkı denetim ve düzenlemelere tabi tutulacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 06:37 Güncelleme 30 Ekim 2023, 07:34
Marketlerden o ürünleri almak isteyen stok yapsın! Artık satılamayacak: A101, BİM, ŞOK, Migros, Mopaş...

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik" ile nar ekşisi ürünlerine önemli düzenlemeler getirdi. Bu yeni düzenlemeler kapsamında, nar ekşisi ürünlerinin üretiminde yalnızca nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılacak, herhangi bir başka gıda maddesi eklenmesine izin verilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapan Yönetmelik" olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu düzenleme doğrultusunda, nar ekşisi veya nar aroması etiketi taşıyan ürünler, nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında herhangi bir gıda maddesi eklenmeden üretilecek.

Bu değişiklik, nar sosları, narlı soslar, nar ekşili soslar, nar aromalı şuruplar ve nar ekşili şuruplar gibi ürünlerin, yalnızca nar suyu ve nar suyu konsantresi kullanılarak üretileceği anlamına gelir. Bu ürünlerin içerisine başka gıda maddeleri eklenmesine artık izin verilmeyecek.

Bu kapsamda nar ekşisine benzeyen bütün ürünler piyasaya sürülmeyecek, izinsiz ulusal pazara arz edilen ürünler ise 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle piyasada yer almayacak.

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