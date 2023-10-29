Sosyal yardım alanlara %49.46 zam, netleşti! Aile Destek, Dul ve Yetim, 65 yaş aylığı ikiye katlanacak! Memur zammı, refah payı...

Ocak ayı ile birlikte işçilerin,emeklilerin ve memurların yanı sıra sosyal yardım alanların da geliri artacak. Böylece toplumun tüm kesimlerine refah payı verilecek. Peki kimin aylığı ne kadar artacak? İşte detaylar...

Asgari ücret artışı özel sektördeki maaşları da yukarı çekmiş olacak. Böylece toplumun her kesiminin geliri yeni yılla birlikte yükselecek. Enflasyon burada belirleyici olacağı için alım güçleri korunmuş olacak.

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş açısından da gelirlerin yeniden belirlenmesi gerçekleşecek. İşçiler asgari ücret artışından yararlanırken, emeklilere ve memurlara da enflasyon artışları yapılacak. Memur maaş katsayısındaki artış sosyal ödemeleri de değiştirecek.

İŞCİLERE YENİ ÜCRET

Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem Ocak hem de Temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor.

Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek.

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor.