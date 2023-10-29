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5000 TL ikramiye ödeme tarihi (4A - 4B - 4C tahsis numaralı)! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler? SGK -SSK, Bağkur...

Emekliye 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Özellikle ödeme tarihi merak ediliyor. Peki 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman ödenecek? Emekliye 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek?

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 11:07 Güncelleme 29 Ekim 2023, 11:07
5000 TL ikramiye ödeme tarihi 4A - 4B - 4C tahsis numaralı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler? SGK -SSK, Bağkur...

Emekliye 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL müjdesi sonrası sıkça araştırılır oldu. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanların da yararlanabileceği desteğin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. İşte son durum...

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını açıkladı.

Öte yandan hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verdiği 5 bin TL müjdeli açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullanmıştı.

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir.

Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.

İKİ AYLIK ALANA YÜKSEK DOSYADAN

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ YATACAK MI, ÖDENECEK Mİ?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi dul ve yetimleri de ilgilendiriyor. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da 5 bin TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dul ve yetimlere yönelik ödeme, hakediş oranına göre hesaplanacak.

5 bin TL'lik ikramiye ödemesinden; dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre; dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 TL, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 TL, yetimlere ise 1250 TL ödeme yapılması bekleniyor.

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