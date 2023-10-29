5000 TL ikramiye ödeme tarihi (4A - 4B - 4C tahsis numaralı)! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları neler? SGK -SSK, Bağkur...

Emekli ye 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı çalışmayan emeklilere 5000 TL müjdesi sonrası sıkça araştırılır oldu. EYT 'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanların da yararlanabileceği desteğin hangi tarihte yatacağı merak ediliyor. İşte son durum...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz hariç olmak üzere tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme verilmesini öngören yasa maddesi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verdiği 5 bin TL müjdeli açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullanmıştı.