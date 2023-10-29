Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: TOGG ihracat kapısını araladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil TOGG'un yüze yakın testi başarıyla geçtiğini belirterek, "TOGG ihracat kapısını araladı" dedi. Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil TOGG'un yüze yakın testi başarıyla geçtiğini belirterek, "TOGG ihracat kapısını araladı" dedi. Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
■ Cumhuriyetimizin hayallerinin tek tek gerçekleştiği dönemde Türkiye'nin otomobilinin üretim noktasındayız. Türkiye'nin otomobili 60 yıllık hayalimizdi.
■ Otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu.
■ Yeni markanın bir Türk markasının doğmasına ilişkin bir iddia gerçekçi değildir olsa olsa bir hayaldir gibi görüşleri maalesef hep birlikte duyduk.
Ama Sayın Cumhurbaşkanımız iddiasının arkasında durdu ve nihayetinde bir özel sektör projesi olarak, kamunun desteği ile de yollara çıkmış oldu.
■ Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Bu milletimizin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi.
■ Günde 180 - 200 araç üretilmekte. Fakat sadece 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçti. Günlük üretimimiz 280'e çıkmış olacak.
■ Akıllı cihazlar yaygınlaştı bu sektörde, yani muhtemelen 10 yıl sonra otomobillerimizin direksiyonunda sadece sportif olarak oturmuş olacağız.
■ 2 yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 68'in üzerine çıkaracağız. Ben inanıyorum ki Türkiye milli teknoloji hamlesine devam ettiği sürece biz bu akıllı, elektrikli otomobillerde yüzde 85'lere varan yerlilik oranlarına 5- 10 yıl içerisinde gelmiş olacağız.
AVRUPA'YA ADIM ATACAK
TOGG, yüze yakın testi geçti, ihracat kapısını araladı. Togg fiyatı ve kalitesiyle piyasalarda rekabetçi olabilir. Togg'un 2024'de Avrupa'ya adım atma planı var. Avrupa pazarı bizim için önemli. Avrupa Gümrük birliğinde olmamız dolayısı ile bizim doğal dış ticaret ortağımız. Yüksel alım gücü, yüksek otomobil kullanımı Avrupa pazarını Togg için cazip kılıyor. Togg'un iddiası günün sonunda bir dünya markası olmak.