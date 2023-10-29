Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: TOGG ihracat kapısını araladı

■ Cumhuriyetimizin hayallerinin tek tek gerçekleştiği dönemde Türkiye'nin otomobilinin üretim noktasındayız. Türkiye'nin otomobili 60 yıllık hayalimizdi. ■ Otomotiv sektöründe devrimlerin yaşandığı bir evrede Türkiye kendi milli markasını yollara çıkarmış oldu. ■ Yeni markanın bir Türk markasının doğmasına ilişkin bir iddia gerçekçi değildir olsa olsa bir hayaldir gibi görüşleri maalesef hep birlikte duyduk.

Ama Sayın Cumhurbaşkanımız iddiasının arkasında durdu ve nihayetinde bir özel sektör projesi olarak, kamunun desteği ile de yollara çıkmış oldu.

■ Sadece 20 bin Togg aracı için 177 bin talep oluştu. Bu milletimizin milli otomobile ne kadar hasret olduğunun göstergesi.

■ Günde 180 - 200 araç üretilmekte. Fakat sadece 2-3 hafta önce çift vardiya üretime geçti. Günlük üretimimiz 280'e çıkmış olacak.