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2000 2005 2010 girişliler yaşadı: SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu geldi

Emeklilik planlaması yapan vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu iş hayatına giren vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosunu resmi internet sitesi üzerinden hesaplatıyor. Yeni tablo bu tarihlerde işe başlayan vatandaşların emeklilik planlamalarını daha kolay ve net bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. Yeni hesaplama tablosu emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak, vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Bu özellikle emeklilik planlaması yaparken karşılaşılan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 12:28 Güncelleme 28 Ekim 2023, 12:28
2000 2005 2010 girişliler yaşadı: SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu geldi

Emeklilik planlaması pek çok vatandaş için hayati bir öneme sahip. Emeklilik yaşının ve prim gün sayısının belirlenmesi insanların gelecekteki planlamalarını yapması açısından büyük bir rol oynuyor. Yeni hesaplama tablosu, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını dikkate alarak, vatandaşların ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor.

10 YILDA EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını açıyor. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar karşılanmalı. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak.

İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak. Ayrıca, 10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak gerekiyor. Bununla birlikte, kadınların 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlamaları da zorunlu.

Emekli aylığı hesaplamasında ise bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor. Son gerçekleşen şarta göre emeklilik yaşı belirleniyor. Bu da demek oluyor ki, çalışanlar emekli aylıklarını bu şartları tamamladıkları tarihe göre almaya başlıyorlar.

Bu kapsamda kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Önemli bir not: EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmadı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için ise 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. 12.5 yıl süresini tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular için de müjdeli bir gelişme var. 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur üyeleri, reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) çekilmesini bekleyebilirler. Bu, Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor.

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