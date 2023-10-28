2000 2005 2010 girişliler yaşadı: SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu geldi

Emekli aylığı hesaplamasında ise bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor. Son gerçekleşen şarta göre emeklilik yaşı belirleniyor. Bu da demek oluyor ki, çalışanlar emekli aylıklarını bu şartları tamamladıkları tarihe göre almaya başlıyorlar.

Bu kapsamda kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor. Önemli bir not: EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmadı.