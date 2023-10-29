Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi CANLI İZLE || 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar 2023! Cumhuriyet Bayramı MPİ ikramiye kazanan rakamlar hangileri?

Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Bu çekiliş, büyük heyecan yaratırken, geri sayım sona erdi. İşte detaylar...

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? Milli Piyango 29 Ekim çekilişi biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Cumhuriyet Bayramı'na özel çekiliş 29 Ekim saat 17.30'da gerçekleştirilecek. MİLLİ PİYANGO CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR? Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenecek çekilişte büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. İkinci kategori ikramiye almaya hak kazanan ise 7 milyon 500 bin TL alacak.