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1 Kasım (Çarşamba) emeklinin yüzü gülecek! 4A-4B-4C'li emeklilere 12.500 TL ek ödeme yatacak

Ocak ayında yapılacak olan temmuz zammıyla birlikte emekli maaşlarının yüzde 50 artırılması bekleniyor, ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesine ulaşabilir. Bu gelişmelerle birlikte, emekli vatandaşlar arasında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu sunduğu konusu gündemin önemli bir parçası haline geldi. Peki, emekli promosyonları kasımda ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 22:41 Güncelleme 29 Ekim 2023, 22:54
1 Kasım Çarşamba emeklinin yüzü gülecek! 4A-4B-4C’li emeklilere 12.500 TL ek ödeme yatacak

Türkiye'de emeklilik maaşlarına dair önemli gelişmeler yaşanırken, emekli vatandaşlar için bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları da büyük bir önem taşıyor. Özellikle 2023 yılında yapılacak temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Emekli maaşlarının artması, emekli promosyonlarını da daha cazip hale getiriyor.

Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA REKABET KIZIŞTI

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, Kasım ayının ilk haftasında 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak.

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Öte yandan Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı enflasyon verileri ile şekilleniyor. Geri sayım devam ederken bankalar da rekabeti artırdı.

Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi. Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor.

Ödemelerin kasım ayında artması da bekleniyor...

BANKA BANKA ÖDEMELER

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre değişen 6.000 ile 10.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatına 400 lira ve toplamda 2.000 lira chip para kazanma fırsatı sunmaktadır.

Denizbank: Denizbank, emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, özel kredi fırsatları da sunmaktadır.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir.

ING: ING, emekli maaşlarına göre 5.100 ile 8.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Kuveyt Türk: Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800 ile 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Şekerbank: Şekerbank, emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşlarına göre 4.800 ile 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır.

TEB: TEB, emekli maaşlarına göre değişen 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

Türkiye Finans: Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır.

Ayrıca, kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

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