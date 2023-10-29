1 Kasım (Çarşamba) emeklinin yüzü gülecek! 4A-4B-4C'li emeklilere 12.500 TL ek ödeme yatacak

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus vermektedir. ING: ING, emekli maaşlarına göre 5.100 ile 8.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 1.000 lira ve toplamda en fazla 4.000 lira kazanma fırsatı sunmaktadır. İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Kuveyt Türk: Kuveyt Türk, emekli maaşlarına göre 4.800 ile 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Şekerbank: Şekerbank, emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşlarına göre 4.800 ile 8.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, kredi kartıyla yapacağınız harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlamaktadır. TEB: TEB, emekli maaşlarına göre değişen 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır. Türkiye Finans: Türkiye Finans, emekli maaşı alanlara, 2 fatura ödeme talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara göre 3.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, her emekli yakınını getiren kişi için 250 lira hediye vermektedir.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, emekli maaşlarına göre değişen 4.500 ile 7.500 lira arasında promosyon sunmaktadır. Ayrıca, 2 fatura ödeme talimatına 500 lira ve kredi kartıyla yapacağınız 500 lira harcamaya 1.000 lira ek avantaj sunmaktadır. Ayrıca, kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da emekli maaşlarına göre 3.000 ile 5.000 lira arasında promosyon sunmaktadır.