10 banka güncelledi: Bankada parası olanlara gün doğdu! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2023 yılının en yüksek getirisi fırladı

Alternatifbank E-Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 413.992 TL

413.992 TL Yıllık Faiz Oranı: % 42,00

% 42,00 Net Kazanç: 13.992 TL

Alternatifbank, dijital kanallara özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor. E-Mevduat hesabı ile yatırımcılara %45'e varan faiz avantajı sunuluyor.

ON Plus

Vade Sonu Net Bakiye: 413.992 TL

413.992 TL Yıllık Faiz Oranı: % 42,00

% 42,00 Net Kazanç: 13.992 TL

ON Plus, günlük vadeli bir hesap olarak çalışır ve %43 faiz oranı sunar. Avantajlı faiz oranlarını kaçırmamak için ON Plus'a katılabilirsiniz.