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10 banka güncelledi: Bankada parası olanlara gün doğdu! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2023 yılının en yüksek getirisi fırladı

Bankaların mevduat hesaplarında sunmuş oldukları faiz oranları, tasarruf sahipleri için oldukça önemli bir faktördür. Mevduat hesapları, birikimlerini güvende tutmak ve belirli bir getiri elde etmek isteyen kişiler için yaygın bir seçenektir. Ancak, hangi bankanın mevduat faizi oranlarının en cazip olduğunu belirlemek önemlidir. Mevduat faiz oranları, her bankada farklılık gösterebilir ve aylık olarak güncellenebilir. Bu nedenle tasarruf sahipleri, mevduatlarını değerlendirecekleri bankayı seçerken dikkatli olmalıdır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:17 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:17
10 banka güncelledi: Bankada parası olanlara gün doğdu! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2023 yılının en yüksek getirisi fırladı

Bu dönemde hangi bankanın en iyi getiriyi sağlayacağını belirlemek isteyen kişiler, güncel faiz oranlarını dikkate alarak hesaplamalar yapmaktadır. İşte Ekim ayında mevduat faiz oranlarına dair sunulan fırsatlar:

32 Gün Vadeli 400.000 TL Mevduat

Akbank Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

Akbank, vadeli mevduat hesabı ile birikimlerinizi değerlendirirken yüksek faiz oranı sunuyor. Ayrıca düşük stopaj avantajı da sunan Akbank, yeni müşterilere özel fırsatlar sunuyor.

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 414.325 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 43,00
  • Net Kazanç: 14.325 TL

Odeabank, yüksek faiz oranları ile tasarruf sahiplerine cazip bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca deneyimli müşteri temsilcileri ile özel hizmetler sunmaktadır.

Alternatifbank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.992 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 42,00
  • Net Kazanç: 13.992 TL

Alternatifbank, dijital kanallara özel avantajlı faiz oranları ile dikkat çekiyor. E-Mevduat hesabı ile yatırımcılara %45'e varan faiz avantajı sunuluyor.

ON Plus

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.992 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 42,00
  • Net Kazanç: 13.992 TL

ON Plus, günlük vadeli bir hesap olarak çalışır ve %43 faiz oranı sunar. Avantajlı faiz oranlarını kaçırmamak için ON Plus'a katılabilirsiniz.

Anadolubank Renkli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.659 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 41,00
  • Net Kazanç: 13.659 TL

Anadolubank, Renkli Hesap ile dijitale özel avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca vadem bozma endişesi olmadan birikimlerinizi dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.

CEPTETEB Marifetli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli bir hesap olup anapara ve faizin değerlendirilmesini sağlar. Hesap işletim ücreti yoktur ve TL para transferleri CEPTETEB müşterilerine ücretsizdir.

Fibabanka Kiraz Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

Fibabanka, gecelik mevduatlara yüksek faiz oranı sağlar. Kiraz Hesap ile hoş geldin faizi süresi 90 gündür ve sınırsız ücretsiz EFT/havale işlemleri yapabilirsiniz.

ING e-Turuncu Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 413.326 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 13.326 TL

ING Bank, e-Turuncu Hesap ile 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanma imkanı sunar. Bu günlük kazandıran vadeli hesap, 2 milyon TL'ye kadar geçerli faiz oranları sunar.

Aktif Bank N Kolay Bono

  • Vade Sonu Net Bakiye: 412.993 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 39,00
  • Net Kazanç: 12.993 TL

Aktif Bank, N Kolay Bono ile yüksek "Hoş Buldum" faizi sunar. Masrafsız EFT/FAST/Havale ve Türkiye'deki tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz para çekme avantajı da bulunur.

DenizBank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 412.660 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 38,00
  • Net Kazanç: 12.660 TL

DenizBank, E-Mevduat ile yüksek faiz oranları sunar. Bu hesap ile tasarruf sahipleri günlük kazanç elde edebilirler.

Hangi Bankayı Seçmeli?

Faiz Oranları: İlk olarak, faiz oranlarına dikkat etmelisiniz. Faiz oranları, mevduatınızın ne kadar getiri sağlayacağını belirleyen önemli bir faktördür. Yüksek faiz oranları, daha fazla kazanç anlamına gelir. Bu nedenle, yıllık faiz oranlarına göz atarak en yüksek getiriyi sunan bankayı seçmek mantıklı olacaktır.

Vade Süresi: Hangi bankayı seçeceğinizi belirlerken vade süresini de göz önünde bulundurmalısınız. Bazı mevduat hesapları kısa vadeliyken, diğerleri uzun vadeli olabilir. Mevduatınızı ne kadar süreyle bağlamak istediğinizi düşünerek, vade süresini seçmelisiniz.

Stopaj Avantajları: Bazı bankalar düşük stopaj avantajları sunar. Bu, kazancınız üzerinden alınan verginin düşük olması anlamına gelir. Dolayısıyla vergi avantajlarına da dikkat etmek önemlidir.

Deneyim ve Hizmet: Bankanın deneyimi ve sunduğu müşteri hizmetleri de önemlidir. Güçlü bir müşteri destek ekibi, herhangi bir sorunuz olduğunda size yardımcı olabilir.

Ek Avantajlar: Bazı bankalar ek avantajlar sunar, örneğin ücretsiz EFT/FAST/Havale işlemleri veya ATM erişimi gibi. Bu tür ek avantajlar da seçiminizde etkili olabilir.

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