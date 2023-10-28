Vera GYO işlem tarihi! Vera konsept GYO (VRGYO) kaç lot verdi? VERA Konsept ne zaman işlem görecek?

Vera GYO (VRGYO) borsada ne zaman işlem görecek merak ediliyor. Halka arz takvimine göre 20 Ekim günü talep toplama süresinin sonuna gelindi. Piyasaların ve hisse sahibi olmak isteyenler şimdi işlem tarihini araştırıyor. Peki VERA Konsept ne zaman işlem görecek? Vera konsept GYO (VRGYO) kaç lot verdi? İşte detaylar...