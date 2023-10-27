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Bankalardan ay sonu kıyağı! Mevduat faizi barut fıçısı gibi fırladı! İşte kazanç tablosu

Mevduat hesapları tasarruf sahipleri için cazip bir fırsat sunmaya devam ediyor. Bu finansal araçlar güvenli ve karlı bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Bankalar da bu avantajlı seçeneklerle yatırımcıları kendilerine çekmek ve artan talebi karşılamak için mevduat faiz oranlarını arttırma yoluna gidiyorlar. İşte bankaların sunmuş olduğu 32 günlük ve 92 günlük mevduat seçenekleri ile ilgili detaylar!

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 16:46 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:46
Bankalardan ay sonu kıyağı! Mevduat faizi barut fıçısı gibi fırladı! İşte kazanç tablosu

Tasarruf sahiplerini kendilerine çekmek isteyen bankalar, mevduat faiz oranlarını artırma stratejisini benimsiyor. Bu adım, yatırımcıların dikkatini çekmekte ve kısa vadeli ya da orta vadeli tasarruflarını değerlendirmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Mevduat hesaplarının faiz oranlarının artması tasarruf sahipleri için daha fazla kazanç potansiyeli yaratıyor.

ODEA

Faiz Oranı: %43,00

Net Getiri: 9.669,70 TL

Vade Sonu Ödeme: 279.669,70 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 8.995,07 TL

Vade Sonu Ödeme: 278.995,07 TL

Özel Vadeli Mevduat: Yeni Müşterilere Özel

CEPTETEB

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 9.444,82 TL

Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL

ING

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 8.995,07 TL

Vade Sonu Ödeme: 278.995,07 TL

e-Turuncu Hesap: Günlük kazandıran vadeli hesap

BURGAN ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 9.444,82 TL

Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 9.444,82 TL

Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %40,00

Net Getiri: 8.995,07 TL

Vade Sonu Ödeme: 278.995,07 TL

Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %34,50

Net Getiri: 7.758,25 TL

Vade Sonu Ödeme: 277.758,25 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %26,00

Net Getiri: 5.846,79 TL

Vade Sonu Ödeme: 275.846,79 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %23,00

Net Getiri: 5.172,16 TL

Vade Sonu Ödeme: 275.172,16 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %15,30

Net Getiri: 3.440,61 TL

Vade Sonu Ödeme: 273.440,61 TL

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