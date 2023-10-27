Bankalardan ay sonu kıyağı! Mevduat faizi barut fıçısı gibi fırladı! İşte kazanç tablosu

CEPTETEB
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 9.444,82 TL
Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL
ING
Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 8.995,07 TL
Vade Sonu Ödeme: 278.995,07 TL
e-Turuncu Hesap: Günlük kazandıran vadeli hesap
BURGAN ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 9.444,82 TL
Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 9.444,82 TL
Vade Sonu Ödeme: 279.444,82 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 8.995,07 TL
Vade Sonu Ödeme: 278.995,07 TL
Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %34,50
Net Getiri: 7.758,25 TL
Vade Sonu Ödeme: 277.758,25 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %26,00
Net Getiri: 5.846,79 TL
Vade Sonu Ödeme: 275.846,79 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %23,00
Net Getiri: 5.172,16 TL
Vade Sonu Ödeme: 275.172,16 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %15,30
Net Getiri: 3.440,61 TL
Vade Sonu Ödeme: 273.440,61 TL