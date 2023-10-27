Bankalardan ay sonu kıyağı! Mevduat faizi barut fıçısı gibi fırladı! İşte kazanç tablosu

Tasarruf sahiplerini kendilerine çekmek isteyen bankalar, mevduat faiz oranlarını artırma stratejisini benimsiyor. Bu adım, yatırımcıların dikkatini çekmekte ve kısa vadeli ya da orta vadeli tasarruflarını değerlendirmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Mevduat hesaplarının faiz oranlarının artması tasarruf sahipleri için daha fazla kazanç potansiyeli yaratıyor.