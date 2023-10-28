Prim destekli ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

Ev hanımlarına emeklilik başvurusu şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarının emeklilik yasasını beklemesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmek için hangi kriterlerin geçerli olabileceği henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, çocuk sayısı, engelli çocuğunun varlığı gibi faktörler, emeklilik haklarının belirlenmesinde rol oynayabilir. Peki ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? İşte, ev hanımlarına emeklilikte son durum haberleri