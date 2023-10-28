Prim destekli ev hanımlarına emeklilik şartları neler? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

Ev hanımlarına emeklilik başvurusu şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarının emeklilik yasasını beklemesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ev hanımlarının emeklilik hakkını kazanabilmek için hangi kriterlerin geçerli olabileceği henüz net olarak belirlenmemiştir. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, çocuk sayısı, engelli çocuğunun varlığı gibi faktörler, emeklilik haklarının belirlenmesinde rol oynayabilir. Peki ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, hangi tarihte, ne zaman başlayacak? İşte, ev hanımlarına emeklilikte son durum haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Işıkhan, "5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında devletimiz yüzde 25 prim desteği sağlayacak. Bu destek, ev hanımlarının yaşadığı zorlukları azaltabilir ve en azından emeklilik hakkına sahip olmalarını sağlayacak.

Ev hanımlarının bu düzenlemeyi dört gözle beklediğini biliyoruz ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zamanlarda bu müjdeyi açıklayacaklar. Biz de çalışmalara başladık. Emeklilik hakkını kazanmak için çocuk sayısı ve engelli çocuk durumu gibi faktörler göz önüne alınabilir." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan ayrıca, tüm kamu görevlilerine yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını da belirtti. Bu iyileştirme, emeklilerin, çalışanların ve işverenlerin enflasyonla mücadele ederken ekonomik tahribata uğramamasını amaçlıyor.