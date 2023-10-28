Tarıma destek artacak! 2024 bütçesinden tarım destekleri için 384 milyar lira ayrıldı

Ülkemizde tarıma sağlanan destekler önümüzdeki yıl artarak devam edecek. Hem 2024 yılı bütçe kanunu teklifinde hem de kalkınma planında atılacak adımların ipuçları geldi. 2024 bütçesinde tarım destekleri 384 milyar liraya çıkarken, tarımsal destek programları için 91.6 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödeneklerine 100.6 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için de 191.8 milyar lira aktarılacak.







Bitkisel üretime 51.01 milyar, hayvansal üretime 18.71 milyar lira kaynak aktarılacak. Kırsal kalkınma desteği de 8.15 milyar liraya çıkacak. Kırsal alanda yaşayan gençler arasında yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimin cazip hale getirilmesine yönelik eğitim ve destek programları uygulanacak. Kırsaldan kente göçün azaltılmasını sağlamak üzere kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin bulundukları bölgede mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanacak.