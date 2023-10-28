Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? İşte son durum

Faizsiz evlilik kredisi şartları gündemdeki yerini koruyor. "Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?" sorusu, evlenmeyi planlayan birçok genç tarafından sıkça soruluyor. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisi, en çok beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Seçim döneminde AK Parti'nin vaatleri arasında olan bu kredi hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Kredi ile ilgili yasa teklifinin TBMM'ye sunulması planlanıyor. Ancak, evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı. Evlilik kredisinin ne zaman verileceği ise merakla bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak?