Evlilik kredisi başvuru şartları nedir? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? İşte son durum

Faizsiz evlilik kredisi şartları gündemdeki yerini koruyor. "Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?" sorusu, evlenmeyi planlayan birçok genç tarafından sıkça soruluyor. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisi, en çok beklenen gelişmeler arasında bulunuyor. Seçim döneminde AK Parti'nin vaatleri arasında olan bu kredi hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. Kredi ile ilgili yasa teklifinin TBMM'ye sunulması planlanıyor. Ancak, evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı. Evlilik kredisinin ne zaman verileceği ise merakla bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak?

Faizsiz evlilik kredisi , genç çiftlere evliliklerine destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen bir krediyi ifade eder. Bu krediyle çiftler evliliklerini maddi anlamda daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Üstelik bu kredi, faizsiz olarak sunulacak, böylece çiftler geri ödeme konusunda daha az mali yük altına girecekler.

Kredi Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan detaylara göre, faizsiz evlilik kredisi 150 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi, evlenmeyi planlayan çiftlere büyük bir maddi destek sağlayacaktır. Kredinin en önemli özelliklerinden biri, geri ödemenin 2 yıl sonra başlamasıdır. Bu da çiftlere evliliklerine rahat bir başlangıç yapma fırsatı sunacaktır.

Evlilik kredisine başvurular, önümüzdeki günlerde e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelecek. Bu da başvuruların daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Başvuru süreciyle ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.