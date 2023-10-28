Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! Geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal güvenlik alanında sağladıkları destekler ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti.
9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, metabolik hastalık, hipertansiyon, multiple skleroz ve 6 kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 44 ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, "Bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375'e çıkardık" dedi.
TURKUVAZ MEDYA'DAN YÜZYILLIK HAYALLER SERGİSİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Yüzyıllık Hayaller Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bakan Ersoy, "Türkiyemizi yeni yüzyılda parlak bir gelecek bekliyor" dedi. Sergi, Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu. Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupüründen oluşan sergi, dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor. Sergi 28-30 Ekim tarihleri arasında Çok Amaçlı Salon'da devam edecek.
1 MİLYON GENCE STAJ VE İŞ İMKÂNI
2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında genç istihdamını desteklemek için yaklaşık 1 milyon gence staj, iş gölgeleme programı (mesleği icra edeni gözlemleme süreci), kısmi zamanlı çalışma gibi kariyer imkânları sunulacak. Kamu kurumlarının yetenek kazanımından sorumlu birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek. İŞKUR gençlik internet sitesi uygulamaya açılacak. İhtiyaç duyulan işgücünün profili ve çalışacağı alanla uyumunun belirlenmesi amacıyla dijital bir puanlama sistemi geliştirilecek. Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.
EKOLOJİK HAMLE
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen 7.2 milyon dolar bütçeli ekolojik tarım projesi, pilot il olarak belirlenen Bolu'da hayata geçirildi. Projeyle, bölgenin toprak dokusuna uygun tohumlar ve yöntemlerle sürdürülebilir tarım, sağlıklı ve erişilebilir üretim yapılması hedefleniyor. Çevre odaklı üretim sisteminin Türkiye'de rol modeli olması planlanan projede saha çalışmalarının ilk etabı başladı. Bolu'da saha ziyareti öncesi toplantı düzenlendi. Toplantıda, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, il müdürlüğü çalışanları, FAO Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli, Tarla Bitkileri Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman ve enstitüden uzmanlar yer aldı. Projeyle yaklaşık 50 bin dekarlık alanda çevreye duyarlı ekolojik tarım yöntemleriyle sağlıklı gıda üretimi için üretici kapasitelerinin artırılması ve gıda ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde temin edilmesine katkıda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi.