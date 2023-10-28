Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! Geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın daha bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal güvenlik alanında sağladıkları destekler ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, metabolik hastalık, hipertansiyon, multiple skleroz ve 6 kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 44 ilacın geri ödeme listesine alındığı bilgisini veren Işıkhan, "Bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375'e çıkardık" dedi.







TURKUVAZ MEDYA'DAN YÜZYILLIK HAYALLER SERGİSİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Yüzyıllık Hayaller Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bakan Ersoy, "Türkiyemizi yeni yüzyılda parlak bir gelecek bekliyor" dedi. Sergi, Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu. Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupüründen oluşan sergi, dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor. Sergi 28-30 Ekim tarihleri arasında Çok Amaçlı Salon'da devam edecek.