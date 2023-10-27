Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler bundan böyle...

Kredi kartı faizlerindeki belirleyici referans faiz oranı, mevcut oranın üzerine çıkarak yüzde 3,16 seviyesine yükseltiliyor. Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e çıkarken, aylık gecikme faizi yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekim işlemlerinde ise aylık faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükseltilecek.
ORANLAR DEĞİŞTİ
Faiz oranlarındaki artış, hem bireysel kredi kartları hem de ticari krediler için üst sınırları değiştiriyor. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı, faiz artışı sonrasında yüzde 3,16'ya yükselecek.
Kredi kartı sahiplerini etkileyen bu değişikliklerle birlikte aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi ise yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e çıkacak.