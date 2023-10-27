Sosyal yardımlarda yeni dönem: Her haneye en az bir gelir! Artış tahminlerine göre kim, ne kadar alacak? 5 bin TL yasalaştı

İhtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan sosyal yardımların yol haritası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak.
İhtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan sosyal yardımların yol haritası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak.
2024'TE 497 MİLYAR TL
2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak. Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak.
Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar, Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.
İŞ ARAMA DESTEĞİ
12. Kalkınma Planı'na göre; sosyal yardım sistemi gözden geçirilerek iş gücüne katılımını engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacak.
Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacak. Sosyal yardımistihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaşacak.
OCAK'TA ZAM VAR
Memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe yansıyor.
Hakem Kurulu, Ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 68.01 olan 2023 yılı TÜFE tahminine göre de artış yüzde 52.18'ü bulacak.
Çığıl ÖN YENER