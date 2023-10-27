Sosyal yardımlarda yeni dönem: Her haneye en az bir gelir! Artış tahminlerine göre kim, ne kadar alacak? 5 bin TL yasalaştı

İhtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan sosyal yardımların yol haritası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak.

2024'TE 497 MİLYAR TL

2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak. Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak.