BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 235,61 puan ve yüzde 3,04 yükselişle 7.978,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil bütün hisseler geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.