TOKİ Karaman konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Karaman konut başvurusu ne zaman, şartları neler? 500 bin yeni konut projesi!

Plana göre, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun, yerinde dönüşüm anlayışıyla farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül yaklaşım geliştirilecek.
Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörler esas alınarak öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek.
Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.
Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.
TOKİ KARAMAN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
KARAMAN şehrinde bu proje kapsamında kaç konut yapılacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.