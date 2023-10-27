Merkez Bankası politika faizini yüzde 35’e yükseltti

Merkez Bankası, faiz artırım sürecini art arda 5'inci aya taşıdı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30'dan 35'e çıkardı.

Böylece politika faizi, 5 ayda 26.5 puan artırılmış oldu. PPK sonrası yapılan açıklamada, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtildi.