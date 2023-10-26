1.1 milyon kişiye erken emeklilik için son şans verildi! Yaş ve prim indirimi kesinleşti!

Ayrıca, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, SSK'lı kadın ve erkek çalışanlar için çalışma yılları ve prim gün sayıları değişmeyecek, ancak yaş şartı kaldırılacak. Buna göre, SSK sigortalıları 20 çalışma yılı ve 5,000 ila 5,975 prim günü dolduran kadınlar, erkekler ise 25 çalışma yılı ve aynı prim günleri koşullarını sağlayarak yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.

Bağ-Kur sigortalıları için getirilen prim gün sayısı düşüşü, kadınlar için 7,200 ve erkekler için 9,000 prim gününün tamamlanması durumunda yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanıyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur sigortalıları da daha erken emekli olabilme imkanına sahip olacaklar.

Son olarak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlar için de benzer bir düzenleme yapılacak. Kadın memurlar için 7,200 prim gün sayısı ve erkek memurlar için 9,000 prim günü tamamlanması halinde emeklilik hakkı verilecek.

Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'deki emeklilik şartlarında önemli düzenlemeler yapılacak ve daha fazla vatandaşın daha erken emekli olabilmesi sağlanacak.