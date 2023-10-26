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1.1 milyon kişiye erken emeklilik için son şans verildi! Yaş ve prim indirimi kesinleşti!

EYT kapsamında, SSK'lı çalışanlar için 7200 prim günü yeterli olurken, Bağ-Kur sigortası olanlar için prim gün sayısı 9000 olarak belirlenmişti. Bu farklılık vatandaşlar arasında dikkate değer bir eşitsizlik yaratmıştı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi yönünde çalışmaların yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'ye indirilmesi için girişimlerde bulunulacak.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:59 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:59
1.1 milyon kişiye erken emeklilik için son şans verildi! Yaş ve prim indirimi kesinleşti!

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler gündemde. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılırken, SSK sigortalıları için çalışma yılları ve prim gün sayıları sabit kalırken yaş şartı kaldırılıyor, Bağ-Kur'dan emekli olanlar için ise prim gün sayısının düşürülmesi bekleniyor.

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Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Emeklilik Şartları Değişiyor

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalıları için emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılacak. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Buna göre, Bağ-Kur prim gün sayısı 7,200 güne indirilerek, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak. Bu değişiklikle birlikte, prim gün sayısı düşürülen Bağ-Kur'lular için yaş şartı da kolaylaşacak. Bu düzenleme, bütçe disiplini çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, SSK'lı kadın ve erkek çalışanlar için çalışma yılları ve prim gün sayıları değişmeyecek, ancak yaş şartı kaldırılacak. Buna göre, SSK sigortalıları 20 çalışma yılı ve 5,000 ila 5,975 prim günü dolduran kadınlar, erkekler ise 25 çalışma yılı ve aynı prim günleri koşullarını sağlayarak yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.

Bağ-Kur sigortalıları için getirilen prim gün sayısı düşüşü, kadınlar için 7,200 ve erkekler için 9,000 prim gününün tamamlanması durumunda yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanıyor. Bu düzenleme ile Bağ-Kur sigortalıları da daha erken emekli olabilme imkanına sahip olacaklar.

Son olarak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlar için de benzer bir düzenleme yapılacak. Kadın memurlar için 7,200 prim gün sayısı ve erkek memurlar için 9,000 prim günü tamamlanması halinde emeklilik hakkı verilecek.

Bu değişikliklerle birlikte Türkiye'deki emeklilik şartlarında önemli düzenlemeler yapılacak ve daha fazla vatandaşın daha erken emekli olabilmesi sağlanacak.

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