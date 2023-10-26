Emekli aylığında itiraz imkanı! Yanlış hesap olursa ne yapılmalı? Geriye dönük fark ödenir mi?





Hatanın vatandaştan mı, SGK'dan mı kaynaklandığına bakılıyor. Eğer Kurum'dan kaynaklıysa hesaplanan aylık eski aylığın üzerindeyse başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan fark emekliye ödeniyor. Örneğin, mayıs ayında 7.800 lira aylık bağlanan emeklinin düzeltme sonrası aylığı 8.200 liraya çıktıysa, her bir aydaki 400 liralık fark ekim ayı da dahil olmak üzere kasım ayı itibarıyla 2.400 liralık fark emekliye verilir.





EYT kapsamında mart ya da nisan ayında emeklilik başvurusunda bulunup aylık bağlanmayanların SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Aylıktaki gecikme eksik prim, tescil sorunu ya da prim borcundan kaynaklı olabilir.





8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı olmadan emekli olmaları kazanılmış hak olup, prim borcunun yatırılması, eksikliğin giderilmesi durumunda aylık bağlanır. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor. Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor. Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra emekli aylığı bağlanıyor.

EMEKLİLİK HAKKI YANMAZ

Yasaya göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulu olmadan emekli olmaları kazanılmış hak olarak görülüyor. Koşulları ne zaman tamamlanırsa o tarihten itibaren dilekçe verilerek emekli aylığı alınabilecek. Mevcut sistemde, EYT yasası kapsamında başvurulan aydan sonraki aybaşından itibaren aylıklar yatırılıyor.