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SGK listedekileri peş peşe açıkladı! Bu vatandaşlar anında emekli maaşı alıyor! Bunu kimse bilmiyordu! Tabloya bakın!

Erken emeklilik için sağlık sorunu nedeniyle başvuru yapacak kişilerin, öncelikle resmi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu sağlık raporu, kişinin sağlık durumunu ve çalışma kapasitesini değerlendiren bir belgedir. Sağlık raporu, kişinin çalışma hayatını sürdüremeyecek kadar ciddi bir sağlık sorunu taşıdığını gösteren bir tanı içeriyorsa, erken emeklilik başvurusu için önemli bir adımdır. Erken emeklilik başvurusu yapacak kişiler, aldıkları sağlık raporuyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmalıdır. Başvuru sırasında kişinin sağlık raporunu ve emeklilik talebini içeren dilekçeyi sunması gerekir.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:46 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:46
SGK listedekileri peş peşe açıkladı! Bu vatandaşlar anında emekli maaşı alıyor! Bunu kimse bilmiyordu! Tabloya bakın!

Sağlık sorunları, çalışan bireylerin emeklilik planlarını değiştirebilecek önemli bir faktördür. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı, sağlık sorunu yaşayan bireylerin bu ihtiyacına cevap vermek amacıyla özel düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler genellikle engelli haklarına dayalı emeklilik ve malulen emeklilik olmak üzere iki ana kategori altında toplanır.

Engelli Haklarına Dayalı Emeklilik

Engelli haklarına dayalı erken emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler için bir seçenek sunar. Bu kategori altında, kişilerin çalışma kapasitelerini etkileyen kalıcı sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sağlık sorunları, kişinin çalışma hayatına devam etmesini imkansız hale getirir. Bu durumda, kişilere erken emeklilik hakkı tanınır.

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Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik, bir kişinin iş yerindeki görevlerini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türüdür. Bu tür emeklilik, kişinin sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybettiği durumlarda devreye girer. Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Belirli koşulları sağlayan hastalıklar, bu tür bir emeklilik için gereklidir.

Bu hastalıklar arasında şunlar bulunabilir:

Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı

Bu hastalıklardan herhangi birine sahipseniz ve iş gücü kaybınız %60 veya daha fazla ise, malulen emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

Emeklilik İçin Gerekli İşlemler

Erken emeklilik hakkı kazanmak istiyorsanız, belirli sağlık sorunlarınızın olduğunu ve çalışma kapasitenizin bu sorunlar nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğini belgelemek önemlidir. İşte erken emeklilik için gereken temel işlemler:

Sağlık Raporu Alın: İlk adım, sağlık sorunlarınızı resmi bir sağlık kuruluşunda teşhis ve belgelettirmektir. Bu, doktorunuzun sağlık durumunuzu yazılı olarak onayladığı bir sağlık raporu almanızı içerir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İle İletişime Geçin: Sağlık raporunuzu aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmanız gerekecektir. Başvurunuz sırasında gerekli belgeleri sunmalı ve sağlık durumunuzu detaylı bir şekilde açıklamalısınız.

Değerlendirme Süreci: Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık raporunuz ve diğer belgeleri inceleyerek çalışma kapasitenizin gerçekten etkilendiğini değerlendirecektir. Bu süreç biraz zaman alabilir.

Emeklilik Kararı: Eğer sağlık durumunuz malulen emeklilik veya engelli haklarına dayalı erken emekliliğe uygunsa, Sosyal Güvenlik Kurumu size bir emeklilik kararı bildirimi yapacaktır.

Maaş Hesaplama: Emeklilik kararı verildikten sonra emekli maaşınız hesaplanacaktır. Bu maaş, çalışma kariyerinizdeki prim ödemeleri ve diğer faktörlere bağlı olarak değişecektir.

Emeklilik Başvurusu: Emekli maaşınızı almak için gerekli başvuruları yapmalısınız. Bu başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmelisiniz.

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