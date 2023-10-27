SGK listedekileri peş peşe açıkladı! Bu vatandaşlar anında emekli maaşı alıyor! Bunu kimse bilmiyordu! Tabloya bakın!

Bu hastalıklar arasında şunlar bulunabilir:
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
Bu hastalıklardan herhangi birine sahipseniz ve iş gücü kaybınız %60 veya daha fazla ise, malulen emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.
Emeklilik İçin Gerekli İşlemler
Erken emeklilik hakkı kazanmak istiyorsanız, belirli sağlık sorunlarınızın olduğunu ve çalışma kapasitenizin bu sorunlar nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğini belgelemek önemlidir. İşte erken emeklilik için gereken temel işlemler:
Sağlık Raporu Alın: İlk adım, sağlık sorunlarınızı resmi bir sağlık kuruluşunda teşhis ve belgelettirmektir. Bu, doktorunuzun sağlık durumunuzu yazılı olarak onayladığı bir sağlık raporu almanızı içerir.
Sosyal Güvenlik Kurumu İle İletişime Geçin: Sağlık raporunuzu aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmanız gerekecektir. Başvurunuz sırasında gerekli belgeleri sunmalı ve sağlık durumunuzu detaylı bir şekilde açıklamalısınız.
Değerlendirme Süreci: Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık raporunuz ve diğer belgeleri inceleyerek çalışma kapasitenizin gerçekten etkilendiğini değerlendirecektir. Bu süreç biraz zaman alabilir.
Emeklilik Kararı: Eğer sağlık durumunuz malulen emeklilik veya engelli haklarına dayalı erken emekliliğe uygunsa, Sosyal Güvenlik Kurumu size bir emeklilik kararı bildirimi yapacaktır.
Maaş Hesaplama: Emeklilik kararı verildikten sonra emekli maaşınız hesaplanacaktır. Bu maaş, çalışma kariyerinizdeki prim ödemeleri ve diğer faktörlere bağlı olarak değişecektir.
Emeklilik Başvurusu: Emekli maaşınızı almak için gerekli başvuruları yapmalısınız. Bu başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmelisiniz.