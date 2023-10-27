SGK listedekileri peş peşe açıkladı! Bu vatandaşlar anında emekli maaşı alıyor! Bunu kimse bilmiyordu! Tabloya bakın!

Sağlık sorunları, çalışan bireylerin emeklilik planlarını değiştirebilecek önemli bir faktördür. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı, sağlık sorunu yaşayan bireylerin bu ihtiyacına cevap vermek amacıyla özel düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler genellikle engelli haklarına dayalı emeklilik ve malulen emeklilik olmak üzere iki ana kategori altında toplanır.

Engelli haklarına dayalı erken emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler için bir seçenek sunar. Bu kategori altında, kişilerin çalışma kapasitelerini etkileyen kalıcı sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sağlık sorunları, kişinin çalışma hayatına devam etmesini imkansız hale getirir. Bu durumda, kişilere erken emeklilik hakkı tanınır.

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik, bir kişinin iş yerindeki görevlerini yerine getiremeyecek kadar veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması durumunda uygulanan bir emeklilik türüdür. Bu tür emeklilik, kişinin sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini büyük ölçüde kaybettiği durumlarda devreye girer. Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Belirli koşulları sağlayan hastalıklar, bu tür bir emeklilik için gereklidir.