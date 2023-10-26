En düşük maaş için ipucu verildi! SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde: %40.27 zam sonrası maaşlara en düşük...

Kök Aylıklara Yansıtılacak
Enflasyon zammı ve refah payı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bu sayede emeklilerin aylık gelirlerinde artış sağlanacak. Kesin zammın oranı ise çalışmalar tamamlandıktan sonra belirlenecek. Refah payı, yasa ile düzenleneceği için bu konudaki düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.
Taban Aylık Değişiklikleri
Emeklilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da değerlendiriliyor. Şu anki en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bu miktarın 10,000 TL veya daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gündemde.
Tahmini Artışın Yansımaları
Mevcut maaş: 7,500.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10,520.25 TL
Mevcut maaş: 7,600.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10,660.52 TL
Mevcut maaş: 7,700.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10,800.79 TL
Mevcut maaş: 7,800.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10,941.06 TL
Mevcut maaş: 7,900.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,081.33 TL
Mevcut maaş: 8,000.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,221.60 TL
Mevcut maaş: 8,100.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,361.87 TL
Mevcut maaş: 8,200.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,502.14 TL
Mevcut maaş: 8,300.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,642.41 TL
Mevcut maaş: 8,400.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,782.68 TL
Mevcut maaş: 8,500.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11,922.95 TL
Mevcut maaş: 8,600.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,063.22 TL
Mevcut maaş: 8,700.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,203.49 TL
Mevcut maaş: 8,800.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,343.76 TL
Mevcut maaş: 8,900.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,484.03 TL
Mevcut maaş: 9,000.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,624.30 TL
Mevcut maaş: 9,050.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,694.44 TL
Mevcut maaş: 9,100.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,764.57 TL
Mevcut maaş: 9,200.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12,904.84 TL
Mevcut maaş: 9,300.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13,045.11 TL
Mevcut maaş: 9,400.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13,185.38 TL
Mevcut maaş: 9,500.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13,325.65 TL
Mevcut maaş: 9,600.00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13,465.92 TL