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En düşük maaş için ipucu verildi! SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde: %40.27 zam sonrası maaşlara en düşük...

2023 yılının Ocak ayının gelmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıllık enflasyon zammı bir kez daha gündemde büyük bir öneme sahip. Bu konuda önemli gelişmelere dair elde edilen sonuçlar emeklilerin ekonomik geleceği hakkında bize önemli bir ipucu sunuyor. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları 2023 yılı için Ocak ayındaki enflasyon artışını öngörmede yardımcı oluyor. Anket sonuçlarına göre 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27'ye ulaşması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:48 Güncelleme 27 Ekim 2023, 17:57
En düşük maaş için ipucu verildi! SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde: %40.27 zam sonrası maaşlara en düşük...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023 yılındaki enflasyon zammı oranı, 2023'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanacak. Ancak bu tahmini yapabilmek için ilk altı ayın enflasyon sonuçlarına bakmak gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

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Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak açıklandı. Bu tahmin, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olacağını gösteriyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zammın oranı da yüzde 40.27 olarak tahmin ediliyor.

Ek İyileştirmeler Gündemde

2023 yılı enflasyon zammıyla sınırlı kalmayabilir. Emeklilerin alacakları zammın refah payı ile artırılması da gündemde. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi aşması bekleniyor. Örneğin, eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

Kök Aylıklara Yansıtılacak

Enflasyon zammı ve refah payı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Bu sayede emeklilerin aylık gelirlerinde artış sağlanacak. Kesin zammın oranı ise çalışmalar tamamlandıktan sonra belirlenecek. Refah payı, yasa ile düzenleneceği için bu konudaki düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek.

Taban Aylık Değişiklikleri

Emeklilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da değerlendiriliyor. Şu anki en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bu miktarın 10,000 TL veya daha yüksek bir seviyeye çıkarılması gündemde.

Tahmini Artışın Yansımaları

Mevcut maaş: 7,500.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10,520.25 TL

Mevcut maaş: 7,600.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10,660.52 TL

Mevcut maaş: 7,700.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10,800.79 TL

Mevcut maaş: 7,800.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10,941.06 TL

Mevcut maaş: 7,900.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,081.33 TL

Mevcut maaş: 8,000.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,221.60 TL

Mevcut maaş: 8,100.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,361.87 TL

Mevcut maaş: 8,200.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,502.14 TL

Mevcut maaş: 8,300.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,642.41 TL

Mevcut maaş: 8,400.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,782.68 TL

Mevcut maaş: 8,500.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11,922.95 TL

Mevcut maaş: 8,600.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,063.22 TL

Mevcut maaş: 8,700.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,203.49 TL

Mevcut maaş: 8,800.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,343.76 TL

Mevcut maaş: 8,900.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,484.03 TL

Mevcut maaş: 9,000.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,624.30 TL

Mevcut maaş: 9,050.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,694.44 TL

Mevcut maaş: 9,100.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,764.57 TL

Mevcut maaş: 9,200.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12,904.84 TL

Mevcut maaş: 9,300.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13,045.11 TL

Mevcut maaş: 9,400.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13,185.38 TL

Mevcut maaş: 9,500.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13,325.65 TL

Mevcut maaş: 9,600.00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13,465.92 TL

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