En düşük maaş için ipucu verildi! SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde: %40.27 zam sonrası maaşlara en düşük...

SSK ve Bağ-Kur emekli lerinin 2023 yılındaki enflasyon zam mı oranı, 2023'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanacak. Ancak bu tahmini yapabilmek için ilk altı ayın enflasyon sonuçlarına bakmak gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak açıklandı. Bu tahmin, 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olacağını gösteriyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emekli leri için beklenen zam mın oranı da yüzde 40.27 olarak tahmin ediliyor.

Ek İyileştirmeler Gündemde

2023 yılı enflasyon zammıyla sınırlı kalmayabilir. Emeklilerin alacakları zammın refah payı ile artırılması da gündemde. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi aşması bekleniyor. Örneğin, eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak belirlenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.