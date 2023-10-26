İstanbul havalimanları 9 ayda 85,5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2022'de başlayan yükseliş bu yıl da devam etti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde 85 milyon 625 bin 428 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15,5 milyon artış gösterdi.

Turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da artış sürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ağırlanan yolcu sayıları da yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Dönem içinde turizm sezonunun yer alması, hem iç hem de dış hatlardaki artışta etkili oldu.



İSTANBUL HAVALİMANI'NI KULLANAN YOLCU SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı ocak-eylül döneminde 57 milyon 973 bin 944 yolcuyu ağırladı.

Bu yolculardan 14 milyon 201 bin 646'sı iç, 43 milyon 772 bin 298'i ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nı geçen yılın aynı döneminde 47 milyon 633 bin 475 yolcu kullanmıştı. Bu yolculardan 12 milyon 238 bin 875'i iç, 35 milyon 394 bin 600'ü ise dış hatlardan uçmuştu.

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısını önceki yıla göre 10 milyon 340 bin 469 kişi artırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yaklaşık yüzde 22 arttığı hesaplandı.

Bu yılın 9 ayındaki yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 16, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 24 artış gösterdi.

SABİHA GÖKÇEN'DE İÇ HAT YOLCUSU DIŞ HAT YOLCUSUNU YAKLAŞTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 13 milyon 221 bin 340, dış hatlarda ise 14 milyon 430 bin 144 yolcu seyahat etti. Toplamda 27 milyon 651 bin 484 yolcu bu havalimanında ağırlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 11 milyon 412 bin 354 iç, 11 milyon 118 bin 519 dış hat olmak üzere toplam 22 milyon 530 bin 873 yolcu bu havalimanında misafir edilmişti.