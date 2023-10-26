SSK BAĞ-KUR’lular 5 şarta kulak kesildi! O kişilere mahsus 1800 gün erken emekli olma müjdesi geldi

Pek çok iş kolunda çalışanlar belirli şartları yerine getirdiklerinde erken emekli olma imkanına sahip. Erken emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak gerekiyor. Ancak bu başvuruyu yapabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşulların başında belirli bir prim gün sayısının doldurulması ve yaş şartının yerine getirilmesi geliyor.

1. Çocuk Durumu İle Erken Emeklilik Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatı bulunuyor. Üstelik bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu yöntemle yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olma şansını elde edebilir.