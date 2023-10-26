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SSK BAĞ-KUR'lular 5 şarta kulak kesildi! O kişilere mahsus 1800 gün erken emekli olma müjdesi geldi

Erken emekli olma şartları pek çok kişi için merak konusu haline geldi. Bu özel sürecin neyi gerektirdiği, neleri içerdiği ve nasıl gerçekleştirileceği, emeklilik öncesi uzun bir araştırma sürecini beraberinde getiriyor. Erken emekli olabilmek için hangi şartların karşılanması gerektiği, her bir çalışanın kişisel hedefleri doğrultusunda farklılık gösterebiliyor. Erken emekli olma düşüncesi belirli bir prim gün sayısını ve yaş şartını karşılamayı gerektiriyor.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 08:51 Güncelleme 27 Ekim 2023, 08:51
SSK BAĞ-KUR’lular 5 şarta kulak kesildi! O kişilere mahsus 1800 gün erken emekli olma müjdesi geldi

Pek çok iş kolunda çalışanlar belirli şartları yerine getirdiklerinde erken emekli olma imkanına sahip. Erken emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak gerekiyor. Ancak bu başvuruyu yapabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşulların başında belirli bir prim gün sayısının doldurulması ve yaş şartının yerine getirilmesi geliyor.

1. Çocuk Durumu İle Erken Emeklilik

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatı bulunuyor. Üstelik bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu yöntemle yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olma şansını elde edebilir.

2. 10 Yıl Prim Kuralı

15 yıl ve 3600 gün prim ödemesini tamamlayanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Burada yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60'tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

3. Malulen Emeklilik

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu yöntemde 10 yıl ve 1800 gün prim ödemesi gerekiyor.

4. Yıpranma Payı İle Erken Emeklilik

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi mesleklerde çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı ile sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek erken emeklilik imkanına kavuşabilirler.

5. Askerlikle Yaş Avantajı

Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeker. Bu sayede 1 yaş önce emeklilik imkanı doğar.

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