SSK BAĞ-KUR’lular 5 şarta kulak kesildi! O kişilere mahsus 1800 gün erken emekli olma müjdesi geldi

Pek çok iş kolunda çalışanlar belirli şartları yerine getirdiklerinde erken emekli olma imkanına sahip. Erken emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak gerekiyor. Ancak bu başvuruyu yapabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşulların başında belirli bir prim gün sayısının doldurulması ve yaş şartının yerine getirilmesi geliyor.
1. Çocuk Durumu İle Erken Emeklilik
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatı bulunuyor. Üstelik bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu yöntemle yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olma şansını elde edebilir.
2. 10 Yıl Prim Kuralı
15 yıl ve 3600 gün prim ödemesini tamamlayanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Burada yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için ise 60'tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.