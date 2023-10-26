A101 27 Ekim aktüel kataloğu belli oldu! Halı yıkama makinesi 2.699 TL, karavan 199. 990 TL, 1 kilo pirinç 21 TL, şeker 39 TL...

A101 26 Ekim 2023 güncel aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Yeni fiyat listesi yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu hafta Perşembe gününden itibaren yüzlerce üründe büyük indirimler uygulandı. Teknolojik aletler başta olmak üzere, giyim, züccaciye, gıda ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler dikkat çekti. Kasım ayında son bulacak indirimler arasında Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL, Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL, Bölmeli Kitaplık 490 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL yer alıyor. İşte A101'de bu hafta indirimde olan ürünlerin listesi