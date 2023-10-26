PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

A101 27 Ekim aktüel kataloğu belli oldu! Halı yıkama makinesi 2.699 TL, karavan 199. 990 TL, 1 kilo pirinç 21 TL, şeker 39 TL...

A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayınlandı. Kasım ayına kadar devam edecek ürünler arasında halı yıkama makinesi 2.699 TL'ye, karavan 199.990 TL'ye, pirinç 21.90 TL'ye, şeker 39.90 TL'ye, bulgur 95 TL'ye, turşu 66.90 TL'ye, tost peyniri 135 TL'ye, asma yaprağı 46.90 TL'ye düştü. İşte A101 26 Ekim aktüel kataloğu tam listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 09:28 Güncelleme 27 Ekim 2023, 09:29
A101 27 Ekim aktüel kataloğu belli oldu! Halı yıkama makinesi 2.699 TL, karavan 199. 990 TL, 1 kilo pirinç 21 TL, şeker 39 TL...

A101 26 Ekim 2023 güncel aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Yeni fiyat listesi yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Bu hafta Perşembe gününden itibaren yüzlerce üründe büyük indirimler uygulandı. Teknolojik aletler başta olmak üzere, giyim, züccaciye, gıda ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler dikkat çekti. Kasım ayında son bulacak indirimler arasında Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL, Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL, Bölmeli Kitaplık 490 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL, Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL yer alıyor. İşte A101'de bu hafta indirimde olan ürünlerin listesi

A101 26 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL

Olta Sehpası 149 TL

Olta Seti 249 TL

Balıkçı Feneri 44,90 TL

Olta Aksesuar Seti 109 TL

Balıkçı Makası 38,90 TL

Piranha Avuç Taşlama 449 TL

Piranha Darbeli Matkap 449 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL

Nehir Servis Gereçleri 89,90 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 19,90 TL

Nehir Çay Kaşığı 12,90 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 299 TL

Cem Basık / Derin Tencere 349 TL

Cem Tava 26 cm 179 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL

Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL

Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL

Matara Shaker 740 cc 19,90 TL

Pratik Basmalı Rondo 109 TL

Cam Motivasyon Matarası 550 cc 29,90 TL

Konik Termos 1,2 Litre 109 TL

Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 39,90 TL

Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL

Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 59,90 TL

Orta Boy Kafesli Mangal Teli 34,90 TL

Balance Yaylı Yatak 2.550 TL

Relax Süngerli Yatak 1.090 TL

Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL

TV Ünitesi 890 TL

4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL

Bölmeli Kitaplık 490 TL

Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL

Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL

Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL

Karma Plastik Ürünler 24,90 TL

Soyacak Çeşitleri 9,90 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL

Flavel Dijital Baskül 199 TL

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL

Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL

Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 259 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL

Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA