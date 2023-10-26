Emekli aylığında yanlış hesap düzeltiliyor! Yanlış hesap olursa ne yapılmalı? Geriye dönük fark ödenir mi?

EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyona yakın kişi emekli aylığına kavuştu. Aylık bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanamayan 200 bine yakın dosya bulunuyor. SGK işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyor. Yoğun başvurular nedeniyle, hizmetlerin tespiti, aylığa esas gün, kazanç bilgileri, sicil numarası gibi bilgilerin yanlış girilmesi nedeniyle aylık miktarı yanlış hesaplanabiliyor.
FARK VERİLİYOR
Emekli aylığının yanlış bağlandığını düşünenler sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı dilekçe ile başvurarak düzeltme talep edebiliyor. Yanlış hesap yapıldığının tespiti halinde dilekçe tarihi itibariyle yeniden düzeltiliyor. Hatanın vatandaştan mı SGK'dan mı kaynaklandığına bakılıyor.
Eğer kurumdan kaynaklıysa hesaplanan aylık eski aylığın üzerindeyse başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan fark emekliye ödeniyor. Örneğin; Mayıs ayında 7 bin 800 lira aylık bağlanan emeklinin düzeltme sonrası aylığı 8 bin 200 liraya çıktıysa, her bir aydaki 400 liralık fark Ekim ayı da dahil olmak üzere Kasım ayı itibariyle 2 bin 400 liralık fark emekliye veriliyor.