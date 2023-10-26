Emekli aylığında yanlış hesap düzeltiliyor! Yanlış hesap olursa ne yapılmalı? Geriye dönük fark ödenir mi?



BEKLEYENLER NE YAPMALI?

EYT kapsamında Mart ya da Nisan ayında emeklilik başvurusunda bulunup aylık bağlanmayanların SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Aylıktaki gecikme eksik prim, tescil sorunu ya da prim borcundan kaynaklı olabilir. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor.

Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor. Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra aylık bağlanıyor. Uzun vadeli sigortada başlangıç yaşının 18 olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yaştan önce sigortalı olanların 18 yaşından itibaren hesap yapması gerekiyor.



YILMAZ: YAŞ YÜKSELMEYECEK

PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda Kalkınma Planı sunumunun ardından sosyal güvenlik sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltilmesinin gündemde olmadığını söyledi. Yılmaz, EYT konusunda da, "Esas mesele emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT meselesi diye düşünüyorum.

Bu sene 2 milyonun üzerinde insan buradan emekli oldu ama toplamda 5 milyona kadar bir potansiyel var. Bunlar zaman içinde sisteme girecek. Yılın sonuna doğru sisteme girenlerin etkisi önümüzdeki yıllarda daha fazla görülmüş olacak" değerlendirmesini yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN