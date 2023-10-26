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Emekli aylığında yanlış hesap düzeltiliyor! Yanlış hesap olursa ne yapılmalı? Geriye dönük fark ödenir mi?

EYT yasasıyla emekli olanların sayısı 2 milyonu geçti. 200 bin dosyanın işlemleri sürerken, aylık bağlanıp yanlış hesap yapıldığını düşünenlerin itiraz hakkı var...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:41
Emekli aylığında yanlış hesap düzeltiliyor! Yanlış hesap olursa ne yapılmalı? Geriye dönük fark ödenir mi?

EYT düzenlemesi kapsamında 2 milyona yakın kişi emekli aylığına kavuştu. Aylık bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanamayan 200 bine yakın dosya bulunuyor. SGK işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyor. Yoğun başvurular nedeniyle, hizmetlerin tespiti, aylığa esas gün, kazanç bilgileri, sicil numarası gibi bilgilerin yanlış girilmesi nedeniyle aylık miktarı yanlış hesaplanabiliyor.

FARK VERİLİYOR
Emekli aylığının yanlış bağlandığını düşünenler sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı dilekçe ile başvurarak düzeltme talep edebiliyor. Yanlış hesap yapıldığının tespiti halinde dilekçe tarihi itibariyle yeniden düzeltiliyor. Hatanın vatandaştan mı SGK'dan mı kaynaklandığına bakılıyor.

Eğer kurumdan kaynaklıysa hesaplanan aylık eski aylığın üzerindeyse başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan fark emekliye ödeniyor. Örneğin; Mayıs ayında 7 bin 800 lira aylık bağlanan emeklinin düzeltme sonrası aylığı 8 bin 200 liraya çıktıysa, her bir aydaki 400 liralık fark Ekim ayı da dahil olmak üzere Kasım ayı itibariyle 2 bin 400 liralık fark emekliye veriliyor.


BEKLEYENLER NE YAPMALI?
EYT kapsamında Mart ya da Nisan ayında emeklilik başvurusunda bulunup aylık bağlanmayanların SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Aylıktaki gecikme eksik prim, tescil sorunu ya da prim borcundan kaynaklı olabilir. İşlemleri devam eden ve aylığı bağlanamayan EYT'lilerin bir bölümünün de farklı kurumlarda hizmetleri bulunuyor.

Farklı illerde ve sosyal güvenlik merkezleri arasındaki yazışmalar, dosyaların tespiti nedeniyle de işlemler gecikebiliyor. Dosyalar bulunarak hizmetler birleştiriliyor, yazışmalar, eksikler giderildikten sonra aylık bağlanıyor. Uzun vadeli sigortada başlangıç yaşının 18 olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu yaştan önce sigortalı olanların 18 yaşından itibaren hesap yapması gerekiyor.


YILMAZ: YAŞ YÜKSELMEYECEK
PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda Kalkınma Planı sunumunun ardından sosyal güvenlik sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilik yaşının yükseltilmesinin gündemde olmadığını söyledi. Yılmaz, EYT konusunda da, "Esas mesele emeklilikte yaşa takılanlar dediğimiz EYT meselesi diye düşünüyorum.

Bu sene 2 milyonun üzerinde insan buradan emekli oldu ama toplamda 5 milyona kadar bir potansiyel var. Bunlar zaman içinde sisteme girecek. Yılın sonuna doğru sisteme girenlerin etkisi önümüzdeki yıllarda daha fazla görülmüş olacak" değerlendirmesini yaptı.

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