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Staj parası 8.520 TL'yi bulacak! Öğrencilere müjde az önce açıklandı! Lise 12. sınıf ve üniversiteye gidenler...

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Bilindiği üzere asgari ücret artışı pek çok ödemenin tutarını artırıyor. Bu ödemelerden birisi de stajyer ücreti. Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 23:40 Güncelleme 26 Ekim 2023, 10:23
Staj parası 8.520 TL’yi bulacak! Öğrencilere müjde az önce açıklandı! Lise 12. sınıf ve üniversiteye gidenler...

Yeni yıla girerken, milyonlar için gelirlerde artış müjdesi geliyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte hem memurların hem de emeklilerin kazançlarında yükseliş yaşanacak. Aynı dönemde asgari ücretlilerin maaşlarında da artış yaşanacak. Asgari ücret tutarının belli olmasıyla birlikte stajyer ücretlerinde de artış yaşanacak.

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STAJYER ÜCRETİ

Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 5 bin 701 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 20'den az personeli olan yerlerde 2 bin 356-2 bin 556, daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 4 bin 712-5 bin 112 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana ise 7 bin 853-8 bin 520 lira verilecek.

KAZANÇLARA ASGARİ ÜCRET AYARI

YENİ yıla yeni gelirlerle girilecek. Milyonların kazancı Ocak ayının gelmesiyle birlikte artacak. Memurların ve emeklilerin zam oranı için 6 aylık enflasyon verileri beklenirken; bir artış da asgari ücretlilere yapılacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta zamlanacak. Bu artış için komisyon çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ayın sonuna kadar artış oranını belirleyecek.



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Çalışmalarda dikkate alınacak en önemli veri enflasyon olacak. Hem gerçekleşen hem hedef enflasyon değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Eğer bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yansıtılırsa, yüzde 37.76 olan OVP tahminine göre yeni asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkabilecek. Brüt asgari ücret de bu durumda 18 bin 480 lirayı bulacak. Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın da yansıtılabileceği yorumları yapılıyor. OVP'deki enflasyon tahminine göre memur maaşlarının Ocak'ta yüzde 49.46 artması beklenirken, buna göre net asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak. Brüt asgari ücret de 20 bin 49 liraya çıkacak.



TÜM ÇALIŞANLARA YANSIYACAK

Tabii yapılacak artışın etkisi sadece bu ücretle sınırlı kalmayacak, etki alanı oldukça geniş olacak. Bu artışla birlikte daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

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