Staj parası 8.520 TL’yi bulacak! Öğrencilere müjde az önce açıklandı! Lise 12. sınıf ve üniversiteye gidenler...

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Çalışmalarda dikkate alınacak en önemli veri enflasyon olacak. Hem gerçekleşen hem hedef enflasyon değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Eğer bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yansıtılırsa, yüzde 37.76 olan OVP tahminine göre yeni asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya çıkabilecek. Brüt asgari ücret de bu durumda 18 bin 480 lirayı bulacak. Asgari ücrete memur maaşlarındaki artışın da yansıtılabileceği yorumları yapılıyor. OVP'deki enflasyon tahminine göre memur maaşlarının Ocak'ta yüzde 49.46 artması beklenirken, buna göre net asgari ücret 17 bin 42 liraya ulaşacak. Brüt asgari ücret de 20 bin 49 liraya çıkacak.