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İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!

Altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde finans gündeminin merkezine yerleşti. Altın ve Para Piyasalarında tanınmış uzman İslam Memiş, yakın zamanda altın fiyatlarında bir gerileme olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilmiş bir yatırım aracıdır. Ancak global ekonomik dalgalanmalar, politik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları gibi birçok faktör, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar, bu bağlamda yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Altın fiyatlarındaki seyir ne yönde olacak? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:51 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:51
İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!

Altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu önemli pazarda, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gelen kritik bir uyarı dikkatleri çekti. Ayrıca, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram ve çeyrek altın fiyatları da merak ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

Uzman İslam Memiş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararlarının ardından altın fiyatlarında hızlı yükselişlerin yaşanmasının beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca, kâr satışlarının da gündeme gelebileceğine işaret etti.

Memiş, ons altında kısa vadeli bir aşağı yönlü hareketin muhtemel olduğunu belirtirken, paritenin 1.980 dolardan 1.880 dolara kadar düşebileceğini tahmin etti. Ancak bu düşüşlerin kısa vadeli olacağını ve altının gerçek değerinin 2.000 doların üzerinde olduğunu vurguladı. Bu nedenle, düşüşlerin büyük bir alım fırsatı sunabileceğine işaret etti.

Ayrıca, dolar kurunun ve ABD'nin faiz politikalarının altın fiyatlarını etkileyebileceğine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara bu dönemi fırsata çevirme önerisinde bulundu. Özellikle 1.780 lira seviyesinin geçici bir fiyat olduğunu ve altın fiyatlarının yükselebileceğini belirtti.

Memiş, geleceğe dair beklentilerini de paylaşarak, ons altının 2.000 dolar seviyesini geçmeden rahat etmeyeceğini ve 2024 yılında 2.500 lira seviyesinin takip edileceğini ifade etti.

Altın yatırımcıları için önemli olan bu değerlendirmeler, yatırım kararlarını vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatırken, İslam Memiş'in analizleri, altın piyasalarındaki güncel gelişmelere dair önemli bir perspektif sunuyor. Yatırım kararları, dikkatli bir şekilde alınmalıdır.

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