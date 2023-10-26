İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!

Ayrıca, dolar kurunun ve ABD'nin faiz politikalarının altın fiyatlarını etkileyebileceğine dikkat çeken Memiş, yatırımcılara bu dönemi fırsata çevirme önerisinde bulundu. Özellikle 1.780 lira seviyesinin geçici bir fiyat olduğunu ve altın fiyatlarının yükselebileceğini belirtti.
Memiş, geleceğe dair beklentilerini de paylaşarak, ons altının 2.000 dolar seviyesini geçmeden rahat etmeyeceğini ve 2024 yılında 2.500 lira seviyesinin takip edileceğini ifade etti.
Altın yatırımcıları için önemli olan bu değerlendirmeler, yatırım kararlarını vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatırken, İslam Memiş'in analizleri, altın piyasalarındaki güncel gelişmelere dair önemli bir perspektif sunuyor. Yatırım kararları, dikkatli bir şekilde alınmalıdır.