İslam Memiş gram altın için çok net rakam verdi! 2.500 lira seviyesi... Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükseliş!

Altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu önemli pazarda, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gelen kritik bir uyarı dikkatleri çekti. Ayrıca, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram ve çeyrek altın fiyatları da merak ediliyor. İşte, son dakika altın fiyatları...

Uzman İslam Memiş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararlarının ardından altın fiyatlarında hızlı yükselişlerin yaşanmasının beklendiğine dikkat çekti. Ayrıca, kâr satışlarının da gündeme gelebileceğine işaret etti.