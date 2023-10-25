Emekli maaşı ara zam çalışmalarında emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak 2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek

EMEKLİ MAAŞI ZAM TAKVİMİ Meclis'in açılmasıyla beraber emekli maaşı ara zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı ara zam çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor. Emekli maaşı ara zam düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürerken, yılda iki kez düzenlenen emekli zammı Ocak ayında yeniden belirlenerek milyonların alım gücü artırılacak.

MEKLİ MAAŞI ARA ZAM İÇİN MASADAKİ FORMÜLLER

Emekli maaşı ara zam düzenlemesinde; seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı var. Emekli maaşı zammı düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Yaklaşık 18 milyon kişiye bir ödemenin söz konusu olması ve bütçe dengesini bozmadan çalışmaların gerçekleşmesi nedeniyle Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.