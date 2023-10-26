PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama! Altın fiyatlarında patlamayı bilmişti! O tarihte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

James Puplava, geçmişte yaptığı doğru tahminlerle finans dünyasında büyük bir üne sahip oldu. Özellikle altın ve diğer değerli metaller konusundaki analizleri, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Son dönemde, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve politik belirsizlikler, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Puplava'nın son değerlendirmelerine göre, ons altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı bir seyir bekleniyor. Ancak uzun vadede, altının güvenli liman özelliği nedeniyle fiyatlarında artış yaşanabileceğini belirtiyor. Özellikle merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve dünya genelinde artan ekonomik belirsizlikler, altının değerini koruyacağını ve hatta artıracağını gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 09:35 Güncelleme 26 Ekim 2023, 09:35
Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama! Altın fiyatlarında patlamayı bilmişti! O tarihte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

James Puplava, ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Financial Sense Wealth Management'in kurucusudur. Puplava, ons altının fiyatının 300 dolar olduğu dönemlerde, bu değerli metalin 10 yıl içerisinde 1.000 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Ve bu tahmini büyük ölçüde doğru çıktı. Şimdiyse, Puplava'dan çok daha iddialı bir tahmin geldi.

Ons Altın Fiyatı 10.000 Dolar Olabilir!

Puplava'ya göre, ons altın fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. "Değerli metaller piyasasında son 10 yılda yaşanan boğa koşusunu başarıyla öngörmüştük. Şu an ons altın fiyatı 2.000 dolar seviyelerine dayandı. Yıl sonuna kadar ons altının 2.090 doları aşması muhtemel. Eğer bu gerçekleşirse, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ons altının 3.000 dolarlık fiyat hedefine doğru ilerleyişine şahit olacağız. Ve 2030 yılına gelindiğinde ons altın fiyatının 10.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatları Neden Artıyor?

Puplava, altın fiyatlarındaki bu artışın nedenlerini de açıkladı. "Ortadoğu'da yaşanan gerilimler ve petrol fiyatlarının 140 doları geçmesi, dünya ekonomisinin resesyona gireceğinin işareti. Bu seviyede bir petrol fiyatıyla ticaret yapmak neredeyse imkansız. Küresel ticari iflaslar artmaya devam ediyor. Bu gibi olumsuz koşullarda, değerli metaller her zaman güvenli bir liman olmuştur. Ve bu güvenli limanların en başında altın gelir. İşte bu nedenlerle altın fiyatlarındaki artış devam ediyor."

Ons Altın Fiyatları Son Durum

Altın yatırımcıları için son dönemler oldukça heyecan verici. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanış fiyatı 1.981 dolar olan ons altın, bu hafta 2.000 dolar seviyesini aşmayı hedefliyor. Eğer ons altın bu desteği alabilirse, tarihi bir fiyat rekoruna imza atabilir.

26 Ekim 2023 günü altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın Fiyatları:

  • Alış Fiyatı: 1.832,66 TL
  • Satış Fiyatı: 1.849,43 TL

Çeyrek Altın Fiyatları:

  • Yeni Çeyrek Alış: 2.977 TL
  • Yeni Çeyrek Satış: 3.020 TL
  • Eski Çeyrek Alış: 2.968 TL
  • Eski Çeyrek Satış: 3.011 TL

Yarım Altın Fiyatları:

  • Yeni Yarım Alış: 5.973 TL
  • Yeni Yarım Satış: 6.040 TL
  • Eski Yarım Alış: 5.964 TL
  • Eski Yarım Satış: 6.030 TL

Tam Altın Fiyatları:

  • Yeni Tam Alış: 11.911 TL
  • Yeni Tam Satış: 12.030 TL
  • Eski Tam Alış: 11.910 TL
  • Eski Tam Satış: 12.024 TL

Ata Altın Fiyatları:

  • Yeni Ata Altın Alış: 12.231 TL
  • Yeni Ata Altın Satış: 12.346 TL
  • Eski Ata Altın Alış: 12.231 TL
  • Eski Ata Altın Satış: 12.346 TL

Ata Beşli Altın Fiyatları:

  • Yeni Ata Beşli Alış: 60.924 TL
  • Yeni Ata Beşli Satış: 61.637 TL
  • Eski Ata Beşli Alış: 60.835 TL
  • Eski Ata Beşli Satış: 61.545 TL

Gremse Altın Fiyatları:

  • Yeni Gremse Alış: 29.742 TL
  • Yeni Gremse Satış: 30.186 TL
  • Eski Gremse Alış: 29.744 TL
  • Eski Gremse Satış: 30.093 TL

Altın fiyatlarındaki bu değişiklikler, global ve yerel ekonomik faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir.

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA