Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama! Altın fiyatlarında patlamayı bilmişti! O tarihte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

James Puplava, ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Financial Sense Wealth Management'in kurucusudur. Puplava, ons altın ın fiyatının 300 dolar olduğu dönemlerde, bu değerli metalin 10 yıl içerisinde 1.000 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Ve bu tahmini büyük ölçüde doğru çıktı. Şimdiyse, Puplava'dan çok daha iddialı bir tahmin geldi.

Puplava'ya göre, ons altın fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. "Değerli metaller piyasasında son 10 yılda yaşanan boğa koşusunu başarıyla öngörmüştük. Şu an ons altın fiyatı 2.000 dolar seviyelerine dayandı. Yıl sonuna kadar ons altının 2.090 doları aşması muhtemel. Eğer bu gerçekleşirse, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ons altının 3.000 dolarlık fiyat hedefine doğru ilerleyişine şahit olacağız. Ve 2030 yılına gelindiğinde ons altın fiyatının 10.000 dolara ulaşabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatları Neden Artıyor?

Puplava, altın fiyatlarındaki bu artışın nedenlerini de açıkladı. "Ortadoğu'da yaşanan gerilimler ve petrol fiyatlarının 140 doları geçmesi, dünya ekonomisinin resesyona gireceğinin işareti. Bu seviyede bir petrol fiyatıyla ticaret yapmak neredeyse imkansız. Küresel ticari iflaslar artmaya devam ediyor. Bu gibi olumsuz koşullarda, değerli metaller her zaman güvenli bir liman olmuştur. Ve bu güvenli limanların en başında altın gelir. İşte bu nedenlerle altın fiyatlarındaki artış devam ediyor."