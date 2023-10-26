Ons altın fiyatları için kuyumculara akın ettirecek açıklama! Altın fiyatlarında patlamayı bilmişti! O tarihte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Ons Altın Fiyatları Son Durum
Altın yatırımcıları için son dönemler oldukça heyecan verici. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanış fiyatı 1.981 dolar olan ons altın, bu hafta 2.000 dolar seviyesini aşmayı hedefliyor. Eğer ons altın bu desteği alabilirse, tarihi bir fiyat rekoruna imza atabilir.
Ata Altın Fiyatları:
- Yeni Ata Altın Alış: 12.231 TL
- Yeni Ata Altın Satış: 12.346 TL
- Eski Ata Altın Alış: 12.231 TL
- Eski Ata Altın Satış: 12.346 TL
Ata Beşli Altın Fiyatları:
- Yeni Ata Beşli Alış: 60.924 TL
- Yeni Ata Beşli Satış: 61.637 TL
- Eski Ata Beşli Alış: 60.835 TL
- Eski Ata Beşli Satış: 61.545 TL
Gremse Altın Fiyatları:
- Yeni Gremse Alış: 29.742 TL
- Yeni Gremse Satış: 30.186 TL
- Eski Gremse Alış: 29.744 TL
- Eski Gremse Satış: 30.093 TL
Altın fiyatlarındaki bu değişiklikler, global ve yerel ekonomik faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir.
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