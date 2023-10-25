BORSA NEDEN DURDU? 25 Ekim Borsa çöktü mü son dakika? BİST Devre kesici ne demek?





Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama, 17.14:54'te eşleştirme yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler, 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."