PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BORSA NEDEN DURDU? 25 Ekim Borsa çöktü mü son dakika? BİST Devre kesici ne demek?

Son dakika haberine göre, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yüzde 5 düşüşün ardından devre kesici devreye girdi. Peki, Borsa Devre kesici ne demek? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 17:14 Güncelleme 25 Ekim 2023, 23:06
BORSA NEDEN DURDU? 25 Ekim Borsa çöktü mü son dakika? BİST Devre kesici ne demek?

Son dakika haberi! Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsada son durum ne?



Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 16.49:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.



Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama, 17.14:54'te eşleştirme yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.09:54'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.19:54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler, 17.19:54'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

Açıklamada, VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin saat 17.19:54'te yeniden başlayacağı bildirildi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA