Emeklilik yaşı artacak mı? 1999 sonrası 2000, 2008 arası emeklilik tablosu!

EYT'den sonra erken emeklilik için 5 kritik madde! 45-47 yaş + 2000 sonrası sigortalılar için A Takımı belli oldu! 3 yıl yaş şartından...

Son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelen kademeli emeklilik , emeklilik yaşına ulaşan çalışanların emeklilik süreçlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlayan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu sistem, çalışanlara emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanma imkanı sunuyor. Kademeli emeklilik, belirli hizmet süresini tamamlamış ve yaş kriterlerini karşılayan çalışanlar için tasarlandı. Peki, kademeli emeklilik nedir? İşte tüm merak edilenler...

Kademeli emeklilik , sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir. Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu Cevdet Yılmaz "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir haraketlilik beklemiyoruz. Bununla ilgili bir hedefimiz yok. Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" dedi.

SGK Uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş yıllık plan ile 9.9.1999 sonrasında işe girenler için emeklilik kademeli olarak 65 veya 70 olacak aylık bağlama oranları da %25'e kadar düşürülecek." iddiasında bulunmuştu.