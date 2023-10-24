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Emeklilik yaşı artacak mı? 1999 sonrası 2000, 2008 arası emeklilik tablosu!

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik süreçlerini kişiselleştirmeleri ve daha iyi yönetmeleri fırsatı sunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ekim 2023, 21:35 Güncelleme 25 Ekim 2023, 20:44
Emeklilik yaşı artacak mı? 1999 sonrası 2000, 2008 arası emeklilik tablosu!

Son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelen kademeli emeklilik, emeklilik yaşına ulaşan çalışanların emeklilik süreçlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlayan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu sistem, çalışanlara emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanma imkanı sunuyor. Kademeli emeklilik, belirli hizmet süresini tamamlamış ve yaş kriterlerini karşılayan çalışanlar için tasarlandı. Peki, kademeli emeklilik nedir? İşte tüm merak edilenler...

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KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir. Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde açıklamalarda bulundu Cevdet Yılmaz "Seçim sonrası kurda önemli bir hareketlilik yaşandı. Oldukça önemli bir değişim oldu. Önümüzdeki dönemde böyle bir haraketlilik beklemiyoruz. Bununla ilgili bir hedefimiz yok. Emeklilikte yaş yükseltilmesine ilişkin bir çalışmamız yok" dedi.

SGK Uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş yıllık plan ile 9.9.1999 sonrasında işe girenler için emeklilik kademeli olarak 65 veya 70 olacak aylık bağlama oranları da %25'e kadar düşürülecek." iddiasında bulunmuştu.

EMEKLİLİK YAŞI VE PRİM ŞARTI

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

KISMİ EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:

1. SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ

Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.

2. PRİM GÜN SAYISI

Kısmi emeklilik için belirli bir prim günü sayısı gereklidir. Bu sayı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksek olabilir.

3. İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE STATÜ

İşe başlama tarihi ve çalışılan statü, kısmi emeklilik için yaş sınırları ve prim günü sayılarını etkileyebilir.

4. MALULİYET VE ENGELLİLİK DURUMU

Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı sunulabilir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik ile ilgili henüz bir yasa çalışması bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

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