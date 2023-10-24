Emeklilik yaşı artacak mı? 1999 sonrası 2000, 2008 arası emeklilik tablosu!

EMEKLİLİK YAŞI VE PRİM ŞARTI
8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;
📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
📌Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.
KISMİ EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İşte kısmi emeklilik için genel koşulların özeti:
1. SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ
Kısmi emeklilik hakkı, kişinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik başvurusu yapabilirler.
2. PRİM GÜN SAYISI
Kısmi emeklilik için belirli bir prim günü sayısı gereklidir. Bu sayı, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksek olabilir.
3. İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE STATÜ
İşe başlama tarihi ve çalışılan statü, kısmi emeklilik için yaş sınırları ve prim günü sayılarını etkileyebilir.
4. MALULİYET VE ENGELLİLİK DURUMU
Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı sunulabilir.