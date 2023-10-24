Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, TC vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.