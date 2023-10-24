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Başkan Erdoğan imzaladı Resmî Gazete’de yayımlandı! Cep telefonu desteği ve 10 GB hediye internet için tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarlarda en fazla 5 bin 500 TL destek sağlanacak.

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 01:07 Güncelleme 26 Ekim 2023, 11:26
Başkan Erdoğan imzaladı Resmî Gazete’de yayımlandı! Cep telefonu desteği ve 10 GB hediye internet için tarih belli oldu

Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, TC vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

Öğrenciye vergisiz telefon-bilgisayar desteği başlıyor!

Karar ile, fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan telefon ve bilgisayarın elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında en fazla 5 bin 500 TL'lik destek kullanılabilecek.



Destekten yararlanılarak alınan telefonlar en az iki yıl boyunca sadece destekten yararlanan kişi tarafından kullanılacak.



12 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ İNTERNET
Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

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