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Yerli otomobil TOGG yine milli gururumuz oldu! Hollanda'da görenler hayranlığını gizleyemedi: Umduğumdan çok daha güzel

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Hollanda’nın Breda kentinde organize edilen “Fuarım” etkinliğinde 3 gün boyunca sergilendi. Ziyaretçiler tarafından en çok beğenilen araç milli gururumuz oldu...

EMRE ŞAHİN EMRE ŞAHİN EDITORYAL
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Yerli otomobil TOGG yine milli gururumuz oldu! Hollanda’da görenler hayranlığını gizleyemedi: Umduğumdan çok daha güzel

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından olan MIT Technology yayınladığı analizde Togg'un eşsiz bir donanıma sahip olduğunu açıkladı. Katıldığı her organizasyonda öne çıkan Togg, Hollanda'nın da yıldızı oldu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, bu kez Hollanda'nın Breda kentindeki 'Fuarım' organizasyonunda tanıtıldı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde daha önce tanıtılan Togg'u Hollanda'da görenler hayranlığını gizleyemedi. Togg'u daha önce sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Yahya Canel, "Togg umduğumdan çok daha güzel. Gerçekten dizaynı çok güzel olmuş.

Dışından görünüşü de güzel. Türkiye yapması gerekeni yapmış. Bundan sonra halk olarak bizim destekleyip Togg'u almamız lazım. Türkiye'nin gururu" dedi. Yasin Altıntaç da Togg'un gurur verici olduğunu belirterek, "Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkmasını bekliyoruz. Daha önce gördüm ama içine binmemiştim. Çok süper" ifadesini kullandı.



HEM SPOR HEM HIZLI
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