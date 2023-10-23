Yerli otomobil TOGG yine milli gururumuz oldu! Hollanda’da görenler hayranlığını gizleyemedi: Umduğumdan çok daha güzel





HEM SPOR HEM HIZLI

Lamborghini Revuelto; yeni tasarım dili, bolca karbon fiber kullanılan monokok şasi ve üç elektrik motorundan destek alan V12'siyle olduğu kadar 500 bin euroluk fiyatıyla da dikkat çekiyor. Yeni Lamborghini Revuelto, launch control özelliği de aktif edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlıyor. 0-200 km/s hızlanmasını 7 saniyenin altında gerçekleştiren süper otomobilin son hızı da 350 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca, şehir merkezinde sessiz bir sürüş için hibrit süper otomobili sadece yaklaşık 10 km mesafede olsa bile saf elektrikli sürüş modunda kullanmak mümkün.

AİLE İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Jaguar'ın tamamen elektrikle çalışan ilk modeli artık satışta. Markanın E-Pace ve F-Pace modellerindeki tarzı taşıdığı yönünde. Buna ek olarak, yakıt masrafını da neredeyse tamamen ortadan kaldırmak gibi etkileyici bir özelliğe sahip olan i-Pace, bir Jaguar'dan beklenecek şekilde performans sergiliyor.

KÜÇÜK AMA GÜZEL

Hem kaliteli hem de küçük olsun diyen araç severlerin en çok tercih ettiği otomobil modellerinden biri ise Mercedes Smart. En iyi küçük otomobiller listesinde kendine yer bulan Smart modeli, oldukça küçük bir boyuta sahip. Avrupa'da büyük ilgi gören Mercedes Smart, elektrikli versiyonuyla dikkat çekiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN