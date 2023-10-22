SSK ve Bağ-Kur emeklisine 12.500 TL nakit ödeme! Tek tıkla başvuran emekli şipşak alacak! 3 yıl içinde...

İKRAMİYE VE OCAK ZAMMI Ocak ayı yaklaşırken, 5 bin liralık ikramiye hesapları yapılırken bankalar da boş durmuyor. Daha fazla emekli müşteriye ulaşmak için yarışa giren bankalar promosyonda güncellemeye yapmaya başladı. SGK ile imzalanan protokolde belirlenen rakamların üzerinde promosyon öneren bankalar geçen aya kadar en fazla 10 bin lira promosyon önerirken, şimdi bu tutarı ekstra bonuslarla 12 bin 500 liraya kadar çıkardı. Bankalar yükselen promosyonu emeklilerin telefonlarına attıkları SMS'lerle bildirmeye başladı. GÜNCELLEME TALEP EDİN Maaşı son zamla birlikte artan emeklilerin daha yüksek promosyon almak için bankadan 'promosyon güncelleme' talebinde bulunması gerekiyor. Mart ve temmuzda zamlı maaşları SGK protokolünde belirtilen limitleri aşanlar bankalarına danışmalı. Bankalar kendilerine bu yönde talep gelince aradan geçen zamanı ve oluşan farkı emekliye yansıtıyor. Örneğin geçen yıl 3 yıllık sözleşmeyle 4 bin lira promosyon alan emeklinin güncelleme istediği takdirde alacağı 10 bin liralık promosyon ücretinden bu rakam düşülüyor. Geri kalan 6 bin lira ise emeklinin hesabına yatırılıyor.

BAŞKA BANKA DA OLABİLİR Emekliler genelde banka değiştirmek istemiyor. Yani eski alışkanlıklardan vazgeçmek zor oluyor. Ancak emekli maaş hesabını taşımak ve yüksek promosyondan birini tercih etmek çok zor değil. Mevcut bankasıyla 3 yıllık sözleşmesi dolan veya dolmayan tüm emekliler istedikleri anda maaşını daha yüksek promosyon veren hizmetinden memnun olduğu bankaya taşıyabilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Emekli maaşını başka bankaya taşıyanlar, ilk kez müşterisi oldukları bankaların sunduğu mevduat faizi avantajlarından da yararlanabiliyor.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL KAMPANYALARI * ING: Maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL- 7 bin 500 TL arası ise 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL-10 bin arası ise 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzeri ise 8 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 4 bin liraya varan ek nakit promosyondan veriyor. Yani toplamda 12 bin 500 lira promosyona ulaşılıyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar geçerli. * AKBANK: Maaşı 3 bin 499 liraya kadar olanlara 3 bin lira ek promosyonla 6 bin lira, maaşı 3 bin 500-7 bin 499 lira arası olanlara 3 bin 500 liralık ek promosyonla 7 bin lira, maaşı 7 bin 500-9 bin 999 arasında olanlara 4 bin 500 lira ek promosyonla 9 bin lira ve maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlara 5 bin lira ek promosyonla 10 bin lira nakit promosyon ödüyor. Ayrıca 31 Ekim'e kadar Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 lira, toplamda 2 bin lira chip-para ile 12 bin liralık promosyona ulaşılabilecek. * GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500- 7 bin 500 TL arasında olanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500-10 bin TL arasında olanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstünde olanlara 7 bin 500 TL tutarında nakit promosyon sunuyor. Ayrıca kredi kartı ile 500 TL harcama yapana 1.000 TL bonus veriyor. Uygulama 31 Ekim'e kadar geçerli.

* YAPIKREDİ: Bir aylık net gelir 3 bin 499 liraya kadarsa 4 bin 500 lira, 3 bin 500-7 bin 499 lira arasındaysa 5 bin 250 TL, 7 bin 500-9 bin 999 lira arasındaysa 6 bin 750 lira, 10 bin liranın üzerindeyse 7 bin 500 lira nakit promosyon ödüyor. 31 Ekim'e kadar Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan emekliler, kredi kartı başvurusu, bu kartla 2 ay içinde 500 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek promosyon alacak. Yılsonuna kadar 25 bin lira kredi kullanılması halinde 500 lira daha ek promosyon sağlanacak. Böylece toplam promosyon 9 bin liraya ulaşacak. * DENİZBANK: Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; maaşı 3 bin 500 lir+aya kadar olanlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasında olanlara 3 bin 500 lira, 7 bin 500-10 bin lira arasında olanlara 4 bin 500 lira ve 10 bin lira üzeri olanlara 5 bin lira standart promosyon ödüyor. * İŞ BANKASI: Maaşı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arasında olanlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500- 10 bin lira arasında olanlara 6 bin 750 lira ve 10 bin lira olanlara 7 bin 500 bin promosyon ödüyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar geçerli. * QNB FİNANSBANK: Aylık maaşı 3 bin 499 lira olana 4 bin 800 lira, 3 bin 500-7 bin 499 lira arasında olana 5 bin 600 TL, 7 bin 500-9 bin 999 lira arasında olanlara 7 bin 200 lira ve 10 bin lira ve üzeri olana 8 bin lira promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunuyor. Yani sağlanan toplam avantaj 9 bin 200 lirayı buluyor.