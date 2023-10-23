Yargıdan emsal karar! İşçiye ek iş müjdesi...



SGK hizmet dökümünden davacının ilk işe girdiği tarihte de ikinci bir işte çalıştığı, aynı döneme ilişkin her iki işyerinde bildirimlerin yapıldığı, iki yılı aşkın hizmet döneminde buna ilişkin bir ihtar gibi yaptırımla karşılaşmadığı, sadakat borcuna aykırılığın savunulmadığı, haksız rekabet oluşturacak durumun da oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Davacının işe iadesine hükmedilmiştir."

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