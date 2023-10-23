Yargıdan emsal karar! İşçiye ek iş müjdesi...

Özel bir firmada motorlu kurye olarak çalışan B.M., ek işte çalışmaya başladı. Tam 3 sene görev yapan kurye, sözleşme hükümlerine aykırı olarak ek işte çalıştığı gerekçesiyle kapı önüne konuldu. B.M., işverenin durumu bildiğini, izin verip rıza gösterdiğini belirterek iş mahkemesinin yolunu tuttu.
Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, işçinin ek işte çalışmasının önünü açtı.
İŞE İADE KARARI
Kararda şöyle denildi: "İşçinin yasal sınırlar içinde iş ilişkisine girmesine engelleyen sözleşme hükümlerinin kural olarak Anayasa'nın çalışma hakkı ve özgürlüğünü düzenleyen 48. ve 49. maddelerine aykırılık oluşturacağı için geçersiz sayılmasının gerektiği, işçinin yan iş yapmasının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı iddiasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.