SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yargıdan emsal karar! İşçiye ek iş müjdesi...

Yargıdan ek iş yapan işçiler için emsal karar geldi. Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin bir başka işte çalışmasını yasaklayan sözleşme maddesinin Anayasa’nın çalışma hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu yönünde karar verdi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
Yargıdan emsal karar! İşçiye ek iş müjdesi...

Özel bir firmada motorlu kurye olarak çalışan B.M., ek işte çalışmaya başladı. Tam 3 sene görev yapan kurye, sözleşme hükümlerine aykırı olarak ek işte çalıştığı gerekçesiyle kapı önüne konuldu. B.M., işverenin durumu bildiğini, izin verip rıza gösterdiğini belirterek iş mahkemesinin yolunu tuttu.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak, işçinin ek işte çalışmasının önünü açtı.

İŞE İADE KARARI
Kararda şöyle denildi: "İşçinin yasal sınırlar içinde iş ilişkisine girmesine engelleyen sözleşme hükümlerinin kural olarak Anayasa'nın çalışma hakkı ve özgürlüğünü düzenleyen 48. ve 49. maddelerine aykırılık oluşturacağı için geçersiz sayılmasının gerektiği, işçinin yan iş yapmasının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı iddiasının bulunmadığı anlaşılmaktadır.


SGK hizmet dökümünden davacının ilk işe girdiği tarihte de ikinci bir işte çalıştığı, aynı döneme ilişkin her iki işyerinde bildirimlerin yapıldığı, iki yılı aşkın hizmet döneminde buna ilişkin bir ihtar gibi yaptırımla karşılaşmadığı, sadakat borcuna aykırılığın savunulmadığı, haksız rekabet oluşturacak durumun da oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Davacının işe iadesine hükmedilmiştir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail Mısır’ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze’ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Batılı siyasiler ve medyadan soykırım dilini meşrulaştırma yarışı!
Emekliye 5 bin TL! İkramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda... EYT’liler de yararlanacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak?
SON DAKİKA