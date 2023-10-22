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Hafta sonu hafta içi fark etmiyor indirim başladı! BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu burada! Yağ, süt, beyaz eşya indirimde

BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de ayçiçek yağı 39.75'e, un 115 TL'ye, süzme çiçek balı 69.50'ye düştü. Gıda ürünlerinin yanı sıra buzdolabı 12.499 TL, çamaşır makinesi 8.299 TL, bulaşık makinesi 7.499 TL'ye satılıyor. Balık tutma hobisi olanlar için de balıkçı çantası 179 TL, balıkçı makarası 49 TL, balıkçı pensesi 89 TL, balık kavrama aparatı 49 TL, hobi olta seti 499 TL'ye indirime girdi. İşte BİM fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 08:53 Güncelleme 22 Ekim 2023, 08:53
Hafta sonu hafta içi fark etmiyor indirim başladı! BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu burada! Yağ, süt, beyaz eşya indirimde

BİM'in yeni indirimli ürünleri kataloğa düştü. Vatandaşlar her hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu yayımlanan katalogla öğrenebiliyor. BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. İşte BİM indirimleri tam liste...

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 24 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 25 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ


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