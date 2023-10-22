Hafta sonu hafta içi fark etmiyor indirim başladı! BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu burada! Yağ, süt, beyaz eşya indirimde

BİM'in yeni indirimli ürünleri kataloğa düştü. Vatandaşlar her hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu yayımlanan katalogla öğrenebiliyor. BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. İşte BİM indirimleri tam liste...