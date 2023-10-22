Hafta sonu hafta içi fark etmiyor indirim başladı! BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu burada! Yağ, süt, beyaz eşya indirimde

BİM'in yeni indirimli ürünleri kataloğa düştü. Vatandaşlar her hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu yayımlanan katalogla öğrenebiliyor. BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. İşte BİM indirimleri tam liste...
BİM'in yeni indirimli ürünleri kataloğa düştü. Vatandaşlar her hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu yayımlanan katalogla öğrenebiliyor. BİM 24-25-27 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. İşte BİM indirimleri tam liste...
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 24 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 25 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
BİM 27 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ