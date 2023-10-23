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İŞKUR TYP SONUÇLARI 2023! 1.500 TYP işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet turkiye.gov.tr kura sonuç sorgulama ekranı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 1500 yeni personel alımı için başvuru sürecini tamamladı. 18 Ekim 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından, şimdi gözler İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Peki, 1.500 TYP işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:31 Güncelleme 23 Ekim 2023, 10:31
İŞKUR TYP SONUÇLARI 2023! 1.500 TYP işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? e-Devlet turkiye.gov.tr kura sonuç sorgulama ekranı!

İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemde yer alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP 1500 personel alımı 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. Sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı.

Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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