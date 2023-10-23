İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemde yer alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemde yer alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP 1500 personel alımı 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. Sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı.
Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.