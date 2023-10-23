İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemde yer alıyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?