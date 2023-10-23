SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekli maaşınızı tehlikeye sokuyor

Maaş bordrosunda yer alan bu harf kodlamaları, iş yerinin sigorta bildirimlerinin ne derecede güvenilir olduğunu gösteren önemli işaretler olarak biliniyor. İş yerinin hizmet dökümünde "S," "Ş," ve "K" harfleri bulunuyorsa bu iş yerinin maaş bordrosu incelenmeye alınıyor. SGK'nın denetim süreçleri sonucunda sahte bildirimler tespit edildiği takdirde çalışanların maaşları ciddi bir tehlike altında oluyor.

3 HARF EMEKLİ MAAŞINIZI TEHLİKEYE SOKUYOR S - Sahte İş Yeri Eğer maaş bordronuzda "S" harfini görürseniz bu sigorta bildiren işyerinin sahte olduğu ve sahte sigorta bildirimlerinin iptal edilebileceği anlamına gelir. SGK, bu tür sahte bildirimlerle mücadele etmek için sıkı denetimler yapmaktadır.