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SSK BAĞ-KUR'lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekli maaşınızı tehlikeye sokuyor

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), milyonlarca çalışanın hayatında büyük bir öneme sahip olan sigorta bilgilerini içeren maaş bordrolarında yer alıyor. Ancak, bu belgelerin içerdiği detaylar arasında pek az insanın farkında olduğu önemli noktalar da mevcut. SGK sahte sigorta bildirimlerini önlemek ve iş yerlerinin dürüstlüğünü denetlemek amacıyla titiz bir kontrol mekanizması işletiyor. Bu kontrol süreci iş yerleri için "S" (sahte), "Ş" (şüpheli) ve "K" (kontrollü) şeklinde kodlamaları içeriyor.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:50 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:50
SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekli maaşınızı tehlikeye sokuyor

Maaş bordrosunda yer alan bu harf kodlamaları, iş yerinin sigorta bildirimlerinin ne derecede güvenilir olduğunu gösteren önemli işaretler olarak biliniyor. İş yerinin hizmet dökümünde "S," "Ş," ve "K" harfleri bulunuyorsa bu iş yerinin maaş bordrosu incelenmeye alınıyor. SGK'nın denetim süreçleri sonucunda sahte bildirimler tespit edildiği takdirde çalışanların maaşları ciddi bir tehlike altında oluyor.

3 HARF EMEKLİ MAAŞINIZI TEHLİKEYE SOKUYOR

S - Sahte İş Yeri

Eğer maaş bordronuzda "S" harfini görürseniz bu sigorta bildiren işyerinin sahte olduğu ve sahte sigorta bildirimlerinin iptal edilebileceği anlamına gelir. SGK, bu tür sahte bildirimlerle mücadele etmek için sıkı denetimler yapmaktadır.

Ş - Şüpheli İş Yeri

"Ş" harfi ise işyerinin şüpheli olduğu anlamına gelir. İş yeriniz için "Ş" kodu eklenirse, bu işyeri hakkında detaylı bir denetim süreci başlatılır. Denetim, işyerinin sahte sigorta bildirimlerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir. Denetim sonuçlandığında, işyerinin kodu "Ş" olan bir iş yeri olarak kalmışsa ve sahte bildirimler tespit edilirse, bu kod "S" olarak değiştirilir ve sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

K - Kontrollü İş Yeri

"K" kodu ise işyerinin kontrol altında olduğu anlamına gelir. Bu kodlama, işyerinin SGK tarafından yakından izlendiği ve sürekli olarak denetlendiği anlamına gelir. İşyeriniz için "K" kodu bulunması, gelecekte sorun yaşama olasılığını artırabilir.

EMEKLİ MAAŞLARINI TEHLİKEYE SOKAN 3 HARF

Emeklilik maaşınızı ya da sigortanızı tehlikeye atan harf kodlarına dikkat etmek önemlidir. "Ş," "S," ve "K" harf kodlarının maaş bordronuzda görünmesi, gelecekte emeklilik hakkınızı kaybetmenize neden olabilir.

TEK ŞARTLA DÜZELTİLİYOR

Herhangi bir sorun tespit edilmeden ise "Ş" kodu kaldırılır ve işyerinizden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Denetim sürecinin ne kadar süreceği kesin olarak belirlenemez, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.

Ancak denetim süreci sonuçlanmadan da, "Ş" harfi bulunan işyerinden sigorta bildirimi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabilir ve aylıkları bağlanabilir. Denetim sonucunda sahte bildirimler tespit edilirse, emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenen aylıklar geri istenir.


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