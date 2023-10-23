SSK BAĞ-KUR’lular dikkat emekliliğiniz yanmasın! 3 harf emekli maaşınızı tehlikeye sokuyor

K - Kontrollü İş Yeri
"K" kodu ise işyerinin kontrol altında olduğu anlamına gelir. Bu kodlama, işyerinin SGK tarafından yakından izlendiği ve sürekli olarak denetlendiği anlamına gelir. İşyeriniz için "K" kodu bulunması, gelecekte sorun yaşama olasılığını artırabilir.
EMEKLİ MAAŞLARINI TEHLİKEYE SOKAN 3 HARF
Emeklilik maaşınızı ya da sigortanızı tehlikeye atan harf kodlarına dikkat etmek önemlidir. "Ş," "S," ve "K" harf kodlarının maaş bordronuzda görünmesi, gelecekte emeklilik hakkınızı kaybetmenize neden olabilir.
TEK ŞARTLA DÜZELTİLİYOR
Herhangi bir sorun tespit edilmeden ise "Ş" kodu kaldırılır ve işyerinizden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir. Denetim sürecinin ne kadar süreceği kesin olarak belirlenemez, bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.
Ancak denetim süreci sonuçlanmadan da, "Ş" harfi bulunan işyerinden sigorta bildirimi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabilir ve aylıkları bağlanabilir. Denetim sonucunda sahte bildirimler tespit edilirse, emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenen aylıklar geri istenir.