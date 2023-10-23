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16 milyonu aşkın emekli bekliyordu 08.45'te müjde geldi; SSK, BAĞKUR'lu, Emekli Sandığı yeni maaş ödeme takvimi netleşti!

Milyonlarca emekli, Ekim ayı emekli maaşı ödeme tarihlerini heyecanla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bu tarihler, tahsis numarasının son hanesine göre düzenleniyor. İşte 2023 Ekim ayı emekli maaşı ödeme tarihlerine dair detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:11 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:11
16 milyonu aşkın emekli bekliyordu 08.45’te müjde geldi; SSK, BAĞKUR’lu, Emekli Sandığı yeni maaş ödeme takvimi netleşti!

Her ay milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla beklenen emekli maaşı ödeme günleri, Ekim ayı için de yakından takip ediliyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. İşte Ekim ayı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri ve tahsis numarası hakkında bilinmesi gerekenler...

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MAAŞ ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE SORGULAMA

Emekli maaşı ödemeleri her ayın düzenli bir parçası olarak gerçekleşir ve bu ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. İşte SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için Ekim ayı maaş ödeme takvimi...

SSK Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde ödeme alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda maaşlarını çekebilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde maaşlarını alabilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde maaşlarını alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde ödeme alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde maaşlarını çekebilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde maaşlarını alabilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde maaşlarını çekebilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.

Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25'inde maaşlarını alabilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1 olanlar: Ayın 26'sında ödeme alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27'sinde maaşlarını alabilecek.

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0 olanlar: Ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır. Emekli tahsis numarasını öğrendikten sonra, son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tahsis numarasını öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" seçeneğiyle tahsis numaranızı sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede maaş ödeme tarihlerinizi takip edebilir ve maaşınızı zamanında alabilirsiniz.


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