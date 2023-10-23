16 milyonu aşkın emekli bekliyordu 08.45’te müjde geldi; SSK, BAĞKUR’lu, Emekli Sandığı yeni maaş ödeme takvimi netleşti!

Her ay milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla beklenen emekli maaşı ödeme günleri, Ekim ayı için de yakından takip ediliyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. İşte Ekim ayı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri ve tahsis numarası hakkında bilinmesi gerekenler...
MAAŞ ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE SORGULAMA
Emekli maaşı ödemeleri her ayın düzenli bir parçası olarak gerçekleşir ve bu ödemeler, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. İşte SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için Ekim ayı maaş ödeme takvimi...
SSK Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde ödeme alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde maaşlarını alabilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde maaşlarını alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde ödeme alacak.
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde maaşlarını alabilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde maaşlarını çekebilecek.
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.