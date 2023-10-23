16 milyonu aşkın emekli bekliyordu 08.45’te müjde geldi; SSK, BAĞKUR’lu, Emekli Sandığı yeni maaş ödeme takvimi netleşti!

Her ay milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla beklenen emekli maaşı ödeme günleri, Ekim ayı için de yakından takip ediliyor. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. İşte Ekim ayı tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri ve tahsis numarası hakkında bilinmesi gerekenler...