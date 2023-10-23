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1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 70 M2 evlerin güncel fiyatları mest etti! Prefabrik ev fiyatları ne kadar oldu?

Toprakla bütünleşmek isteyenler ve doğayla iç içe yaşam hayali kuranlar için uygun fiyatlı prefabrik ve ahşap ev seçenekleri sunuluyor. İnternet sitelerinde bu tür evlerin farklı fiyat aralıklarında birçok seçeneği bulunmaktadır. Prefabrik ve ahşap evlerin fiyatları, genellikle 350.000 TL'den başlayarak 950.000 TL ve hatta daha yüksek fiyatlara kadar çıkabilmektedir. Bu tür evler, doğal malzemelerden yapıldığı için doğaya saygılıdır ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ayrıca prefabrik evler, hızlı kurulumları ile de dikkat çekerken, ahşap evler ise rustik ve sıcak bir atmosfer sunma potansiyeline sahiptir.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 09:36 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:36
1+1, 2+1, 3+1 odalı 50 M2 ile 70 M2 evlerin güncel fiyatları mest etti! Prefabrik ev fiyatları ne kadar oldu?

Prefabrik evlerin ve ahşap tasarımlı evlerin internet üzerinde uygun satışlarına göz atıldığında, çeşitli fiyat aralıklarında seçeneklerin bulunduğu görülüyor. Evin fiyatı, büyüklüğü, konumu ve özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, bu tür bir ev satın almayı düşünenler için farklı seçenekler ve fiyatlandırmalar bulunmaktadır. Hayalindeki doğal yaşamı gerçeğe dönüştürmek isteyenler için, uygun bir prefabrik veya ahşap ev bulmak mümkün olabilir.

Prefabrik ve Ahşap Evlerin Tercih Edilme Sebepleri

Prefabrik evler veya ahşap tasarımlı evler, birçok kişi tarafından ilk tercih edilen konut seçenekleri arasında bulunuyor. Bu tercihlerin arkasındaki nedenler şunlar olabilir:

Kolay Taşınabilirlik: Prefabrik evler, ihtiyaç durumunda kolayca sökülüp taşınabilir. Bu, toprak sahiplerinin arazilerini veya yaşam alanlarını değiştirme esnekliği sunar.

İmara Gerek Duymama: Prefabrik evler, genellikle imara tabi olmayan yapılardır, bu da inşaat izinleri ve prosedürleriyle uğraşmayı gerektirmez.

Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Prefabrik evler, birçok farklı tasarım ve boyutta mevcuttur. İsteklere ve ihtiyaçlara uygun olarak seçenekler sunarlar.

Daha Uygun Maliyetler: Geleneksel yapılara göre prefabrik evler genellikle daha uygun maliyetlidir. Bu, tasarruf sağlama potansiyeli sunar.

Fiyatlar Değişebilir

Prefabrik evlerin fiyatları, büyüklükleri, oda sayıları ve kullanılan malzemelere göre değişebilir. Fiyatlar artabilir veya azalabilir. Prefabrik ev satın almayı düşünen kişiler, sıfır ev satış sitelerini inceleyebilir veya prefabrik ev satışı yapan firmalarla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca, ikinci el prefabrik ev satışlarına da göz atarak uygun fiyatlı seçeneklere ulaşabilirler.

Kampanyalı Prefabrik Ev Fiyatları Örnekleri

Örnek kampanyalı prefabrik ev fiyatları şu şekilde olabilir:

  • 50 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 259.900 TL (Normal Fiyat: 339.900 TL)
  • 55 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 284.900 TL (Normal Fiyat: 374.900 TL)
  • 59 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 296.900 TL (Normal Fiyat: 394.900 TL)
  • 70 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 326.900 TL (Normal Fiyat: 429.900 TL)
  • 75 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 336.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
  • 70 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 342.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
  • 74 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 347.900 TL (Normal Fiyat: 459.900 TL)
  • 78 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 362.900 TL (Normal Fiyat: 474.900 TL)
  • 81 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 378.900 TL (Normal Fiyat: 499.900 TL)

  • Prefabrik Ev 85 m² 3+1 Süper Kampanyalı: 415.900 TL (Normal Fiyat: 549.900 TL)
  • 90 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 425.900 TL (Normal Fiyat: 559.900 TL)
  • 101 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 464.900 TL (Normal Fiyat: 589.900 TL)
  • Süper Kampanyalı 100 m² 3+1 Prefabrik Ev: 466.900 TL (Normal Fiyat: 609.900 TL)
  • 112 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 487.900 TL (Normal Fiyat: 639.900 TL)
  • 103 m² Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev: 512.900 TL (Normal Fiyat: 689.900 TL)
  • Süper Kampanyalı 113 m2 4+1 Prefabrik Ev: 533.900 TL (Normal Fiyat: 699.900 TL)
  • 120 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 550.900 TL (Normal Fiyat: 724.900 TL)
  • 121 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 574.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)

  • 126 m² Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev: 629.900 TL (Normal Fiyat: 819.900 TL)
  • 110 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 632.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)
  • 150 m² Kampanyalı 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev: 677.900 TL (Normal Fiyat: 879.900 TL)
  • 148 m² Tek Katlı İkiz 2+1 Prefabrik Ev: 683.900 TL (Normal Fiyat: 889.900 TL)
  • 126 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 723.900 TL (Normal Fiyat: 844.900 TL)
  • 136 m² Kampanyalı 4+1 Prefabrik Ev: 746.900 TL (Normal Fiyat: 874.900 TL)
  • 131 m² Kampanyalı 4+1 Prefabrik Ev: 764.900 TL (Normal Fiyat: 899.900 TL)
  • 148 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 775.900 TL (Normal Fiyat: 904.900 TL)
  • 150 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 779.900 TL (Normal Fiyat: 954.900 TL)
  • 149 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 823.900 TL (Normal Fiyat: 924.900 TL)
  • 154 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 851.900 TL (Normal Fiyat: 1.024.900 TL)

Not: Bu fiyatlar örnek teşkil etmektedir ve güncel fiyatlarla ilgili ilgili satış sitelerini incelemeniz önerilir.


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