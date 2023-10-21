Hurdacılar gramını 1.780 TL’ye satıyor! Meğerse altın değerindeymiş

Artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. İşte bu durum, atıl duran eski cihazların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Onlarca işlemcinin içinden toplamda 7 gram altın çıkıyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 1780 TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak bu noktada önemli bir uyarı yapmalıyız: Geri dönüşüm işlemleri sırasında tehlikeli kimyasallar kullanıldığı için, bu tür çalışmalara kendi başınıza girişmeyin.

Altın Neden Elektronikte Tercih Ediliyor? Altın, çok küçük akımları taşıyabilen ve korozyona uğramayan yüksek verimli bir elektrik iletkenidir. Bu nedenle elektronik cihazlarda, özellikle elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu, bu bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.

Çoğu sofistike modern elektronik cihaz, içinde en azından az miktarda altın bulundurma eğilimindedir. Bu, telefonlar, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve diğer küçük elektronik cihazları içerir. Ayrıca daha büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da altın kullanımı yaygındır.