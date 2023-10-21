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Hurdacılar gramını 1.780 TL'ye satıyor! Meğerse altın değerindeymiş

Altın teknoloji dünyasının arka planında mütevazı bir kahraman olarak varlığını sürdürüyor. Elektriksel iletkenliği ve dayanıklılığı sayesinde cihazlarımızın sorunsuz çalışmasını ve mükemmel performans sunmasını sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Elektrik sinyallerini hızla iletebilme yeteneği altının teknoloji dünyasındaki rolünü benzersiz kılıyor. Altın teller, elektrik akımını kayıpsız bir şekilde taşıyabilme kapasitesine sahiptir, bu da cihazların performansını olağanüstü bir seviyeye taşıyor.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 14:49 Güncelleme 21 Ekim 2023, 14:49
Hurdacılar gramını 1.780 TL’ye satıyor! Meğerse altın değerindeymiş

Altın günümüzün teknolojik cihazlarının vazgeçilmez bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik dünyanın altınla örülü detayları, her gün kullandığımız cihazların iç yüzünde gizli bir hazineyi temsil ediyor. Elektronik bağlantıların, kontak noktalarının veya lehim noktalarının altın kaplaması, korozyona karşı direnç sağlayarak cihazların dayanıklılığını artırıyor. Bu nedenle cep telefonları, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve daha birçok küçük elektronik cihazın içinde az miktarda altın bulunuyor.

SÜPER İLETKENLİK ÖZELLİĞİ

Kullandığımız teknolojik aletlerin neredeyse hepsinin yapımında altın kullanılıyor. İşte bu altının kullanımının en çarpıcı örneklerinden biri işlemcilerde karşımıza çıkıyor.

Altın işlemcilerin pinlerinde kullanılarak süper iletkendir. İşte bu nedenle, eskimiş bilgisayar parçalarınızı atmadan veya satmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, özellikle de işlemciler, içinde değerli altın barındırıyor.

Artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. İşte bu durum, atıl duran eski cihazların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Onlarca işlemcinin içinden toplamda 7 gram altın çıkıyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 1780 TL seviyelerinde bulunuyor.

Ancak bu noktada önemli bir uyarı yapmalıyız: Geri dönüşüm işlemleri sırasında tehlikeli kimyasallar kullanıldığı için, bu tür çalışmalara kendi başınıza girişmeyin.

Altın Neden Elektronikte Tercih Ediliyor?

Altın, çok küçük akımları taşıyabilen ve korozyona uğramayan yüksek verimli bir elektrik iletkenidir. Bu nedenle elektronik cihazlarda, özellikle elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu, bu bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.

Çoğu sofistike modern elektronik cihaz, içinde en azından az miktarda altın bulundurma eğilimindedir. Bu, telefonlar, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve diğer küçük elektronik cihazları içerir. Ayrıca daha büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da altın kullanımı yaygındır.


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