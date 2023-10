Ödeme gücü olmayanın primi devletten! Sigorta sistemine hangi yenilikler geliyor? Evde çalışanlar nasıl emekli olacak?

AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR HER SEFERİNDE YENİDEN Mİ MÜRACAAT EDECEK?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar 'www. turkiye.gov.tr' uygulaması aracılığıyla başvurabiliyor. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi ile de işlem yapılabiliyor. Ayda 10 günden az çalışanların ayın hangi gününde çalışacağı bilgisinin '5510'a her bir gün için ayrı SMS'le gönderilmesi gerekiyor. Cep telefonu hattının mobil ödemeye açık olması gerekiyor. 10 günden az çalışanların takip eden aylarda devamı durumunda formun "çalışma devamlı mı" kısmını işaretlemesi yeterli olacak. SMS ile başvuranların her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapması gerekiyor.





SİGORTA KOLAYLAŞACAK

güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek. Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak.