Ödeme gücü olmayanın primi devletten! Sigorta sistemine hangi yenilikler geliyor? Evde çalışanlar nasıl emekli olacak?

Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren sosyal sigorta sisteminde devrim gibi yenilikler geliyor. Gelir durumuna göre düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girerken, kolay sigortanın kapsamı genişletiliyor.
Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren sosyal sigorta sisteminde devrim gibi yenilikler geliyor. Gelir durumuna göre düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girerken, kolay sigortanın kapsamı genişletiliyor.
Hükümet, 5 yıllık Kalkınma Planı kapsamında sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar getirecek. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları devreye alınacak. Çalışanların özelliklerine uygun düşük prim ödemeyi içeren programlar uygulanacak. Ödeme gücü olmayanın primini devlet karşılayacak. Kolay sigorta ve prim ödemeleri konusunda detaylar şöyle:
SGK'YA KOLAY İŞVERENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
E-Devlet'ten kolay işverenlik bölümü seçilerek 'ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin' form dolduruluyor. İşçi ve işverence imzalanan form, en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor.
EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN NE KADAR PRİM YATIRILIYOR?
10 günden az çalışanlar için iş kazası, meslek hastalığına karşı günlük 8.94 lira ödenmesi gerekiyor. Çalışma gün sayısı 10 ve daha fazla olanlar hakkında SSK'lı çalışanlara ilişkin hükümleri uygulanıyor. Günlük 145.32 lira ödenmesi gerekiyor.
AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR HER SEFERİNDE YENİDEN Mİ MÜRACAAT EDECEK?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar 'www. turkiye.gov.tr' uygulaması aracılığıyla başvurabiliyor. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi ile de işlem yapılabiliyor. Ayda 10 günden az çalışanların ayın hangi gününde çalışacağı bilgisinin '5510'a her bir gün için ayrı SMS'le gönderilmesi gerekiyor. Cep telefonu hattının mobil ödemeye açık olması gerekiyor. 10 günden az çalışanların takip eden aylarda devamı durumunda formun "çalışma devamlı mı" kısmını işaretlemesi yeterli olacak. SMS ile başvuranların her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapması gerekiyor.
SİGORTA KOLAYLAŞACAK
güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek. Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK DESTEĞİ
Çalışma Bakanlığı, ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeye ilişkin çalışmayı sürdürüyor. Bu yıl Meclis'e sunulması öngörülüyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücrete göre 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının bin 430 lirasını devlet ödeyecek.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalışanlar eksik prim günlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Günlük 145.32 lira yatırılıyor.