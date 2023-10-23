Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Büyümeyi büyüteceğiz"



Şahin, "Buraya geldikleri zaman buranın ne kadar güvenli ve yatırıma müsait olduğunu görüyorlar. Türkiye'nin, Gaziantep'in önemli CEO'larıyla da bir araya geliyorlar. Gaziantep hem çok büyük bir üretim merkezi hem de çok büyük bir pazar. Dünyanın Gaziantep'i tanıması için önemli bir etkinlik Horasis. Dünyada yaşanan sorunlara yönelik düzenlenen panellerde alanında çok önemli isimler konuşuyor. Sorunlara nasıl çözümler bulunacağı, kimin ne yapacağı veya neler yapılmaması gerektiği konuşuluyor. Bu çok değerli" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'e geldiğine değinen Şahin, şöyle konuştu: "İnşallah bu program sürdürülebilirlik, inovasyon ve şehirlerin yeniden yapılandırılmasına önemli bir katkı sunacak. Şehirlerin yeniden yapılanmasında sadece fiziki altyapı yok. Bunun içinde sosyal refah, ekonomiyi ekolojiye döndürme, kültürel mirasın korunması gibi birçok madde var. Bizim hem bunları anlatma hem de dünyayı dinleme şansımız oldu. Gaziantep'in tanıtılması için olağanüstü bir fırsat Horasis. Horasis ekibi de deprem yaralarımızı sarmamıza destek olacak. Çok ağır bir depremden çıktık ama iyileşiyoruz. Sanayi ve ticarette çok büyük kayıplarımız oldu. Yeni sanayi alanları oluşturuluyor. İşadamları buralara yatırım yapmak istiyor. İstihdam da çok önemli çünkü deprem bölgesinde genç işsizlik oranı artıyor. Pazarı büyütmemiz, büyümeyi büyütmemiz gerekiyor. Her geçen gün iyileşiyoruz, daha da güçlü olacağız." (Merve BİLKAY)