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Emeklilik yaşı değişiyor! 1.1 milyon kişi turnayı gözünden vuracak

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yaşanıyor ve bu değişiklikler milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki farklılıkları giderecek yeni düzenleme emeklilik için gereken prim ödeme süresini ciddi şekilde azaltacak. Yapılacak bu düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişi için emekli olabilmek için gereken prim ödeme süresi önemli ölçüde azaltılıyor. Şu an için 9 bin gün olan emeklilik için gereken prim ödeme şartı yeni düzenlemeyle 7.200 güne indirilecek.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:40 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:40
Emeklilik yaşı değişiyor! 1.1 milyon kişi turnayı gözünden vuracak

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. 9 bin günlük prim ödeme şartı, bu yeni düzenleme ile 7.200 güne indiriliyor. Bu önemli adım, birçok kişi için daha erken emeklilik fırsatı sunuyor. Detaylar geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından duyuruldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

9 BİN GÜN 7.200'E DÜŞECEK

Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani 7.200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecekler.

O KİŞİLER İÇİN BAĞ-KUR VE SSK EŞİTLENİYOR

Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK'lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur'lu vatandaşlar, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyerek - ki bu da 5 yıl demektir - emekliliğe hak kazanabilecekler.

KİMLER YARARLANACAK?

Tüm Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Küçük esnaf olarak kabul edilen berber, bakkal gibi işletmeler bu düzenlemeyi kullanabilecekler. Bu kategoriye giren vatandaşların sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Ülkemizde toplamda 3 milyon Bağ-Kur'lu çalışan bulunsa da, prim indiriminden yararlanabilecek Bağ-Kur'lu vatandaşlar 1 milyonu buluyor.

Kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği hala net değil, ancak 10-15 kişi çalıştıran küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7.200'e çekilerek erken emeklilik hakları tanınacak. İsteğe bağlı sigortalılar ise bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.


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