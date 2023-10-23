Emeklilik yaşı değişiyor! 1.1 milyon kişi turnayı gözünden vuracak

Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. 9 bin günlük prim ödeme şartı, bu yeni düzenleme ile 7.200 güne indiriliyor. Bu önemli adım, birçok kişi için daha erken emeklilik fırsatı sunuyor. Detaylar geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından duyuruldu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Başkan Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."