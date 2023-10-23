Emeklilik yaşı değişiyor! 1.1 milyon kişi turnayı gözünden vuracak

9 BİN GÜN 7.200'E DÜŞECEK Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani 7.200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecekler.

O KİŞİLER İÇİN BAĞ-KUR VE SSK EŞİTLENİYOR Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK'lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur'lu vatandaşlar, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyerek - ki bu da 5 yıl demektir - emekliliğe hak kazanabilecekler.

KİMLER YARARLANACAK? Tüm Bağ-Kur'lu vatandaşlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Küçük esnaf olarak kabul edilen berber, bakkal gibi işletmeler bu düzenlemeyi kullanabilecekler. Bu kategoriye giren vatandaşların sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Ülkemizde toplamda 3 milyon Bağ-Kur'lu çalışan bulunsa da, prim indiriminden yararlanabilecek Bağ-Kur'lu vatandaşlar 1 milyonu buluyor.

Kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği hala net değil, ancak 10-15 kişi çalıştıran küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7.200'e çekilerek erken emeklilik hakları tanınacak. İsteğe bağlı sigortalılar ise bu düzenlemeden yararlanamayacaklar.